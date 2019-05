Barça-Getafe 2-0, le Barça repart de l'avant

Cinq jours après sa grosse déroute face à à Liverpool, le Barça s'est redressé en dominant Getafe en championnat.

37e journée de la

Barça- : 2-0

Buts : Vidal (39e), Messi (89e)

Le message d'Ernesto Valverde est bien passé. Après la douloureuse nuit vécue à Anfield (4-0) en Ligue des Champions, le coach barcelonais a demandé à ses hommes de vite passer à autre chose pour ne pas que la fin de saison vire au fiasco total. Ses hommes l'ont pris au mot. Ce dimanche, lors de la réception de Getafe (37e journée), ils se sont remis à l'endroit en prenant les trois points mis en jeu.

Face au cinquième du classement, tout ne fut pas flamboyant et les Catalans ont encore connu des passages à vide. La première demi-heure du jeu a notamment été délicate puisqu'ils ont subi et concédé quelques occasions franches. Heureusement pour eux, Jorge Molina, le buteur des visiteurs, n'a pas pu en profiter, manquant de conclure à deux reprises devant les buts (11e, 30e).

Après ce moment de flottement, les Blaugrana ont réagi et il n'a pas fallu alors attendre longtemps avant de les voir prendre l'avantage. A la 39e minute, et après une première tentative non convertie d'Ivan Rakitic (36e), Arturo Vidal a exploité un rebond dans la surface, pour fusiller le portier adverse. Un premier but avant la pause, et qui aurait pu être suivi par un autre si Soria ne s'était pas détendu pour éloigner une opportunité de Malcom.

Au retour des vestiaires, les Barcelonais ont tenté de poursuivre sur le même rythme. Cela a donné lieu à plusieurs alertes dans la surface des banlieusards de Madrid. Cependant, Soria a encore veillé au grain, en frustrant successivement Messi (55e) Malcom (57e) puis de nouveau Messi (75e). Le dernier rempart de Getafe a quand même fini par s'incliner une deuxième fois. C'était à la 89e sur un but contre son camp de Dakonam (89e) mais qui fut surtout le résultat d'une excellente action à une touche de balle des Barcelonais, menée de main de maitre par Messi.