Barça : Flick dévoile son joueur préféré

Jeudi, Hansi Flick a été présenté aux médias pour la première fois en tant qu'entraîneur du FC Barcelone.

L'ancien entraîneur du Bayern Munich et de l'Allemagne occupe ce poste depuis près de deux mois, mais c'était la première fois qu'il s'exprimait devant la presse catalane et espagnole.

Selon MD, Flick a parlé du moment où Joan Laporta, assis à sa droite, lui a proposé le poste d'entraîneur.

« Je veux dire que je suis très heureux. Dès la première minute, avant de signer mon contrat, nous avons dîné ensemble et le président m'a donné une lettre traduite en allemand dans laquelle il y avait quelque chose d'écrit qui m'a fait sentir dès le premier instant que c'est un club incroyable, très grand, et que tout le monde a ce respect.

« Je suis très heureux des premières semaines. Nous avons beaucoup de joueurs de La Masia et je suis très reconnaissant du travail effectué à La Masia avec ces joueurs. C'est très bien, nous nous amusons beaucoup et la première chose que j'ai vue, c'est la qualité et l'intensité. Nous travaillons très dur à l'entraînement, nous avons des jeunes joueurs formidables qui veulent se donner à 100 %.

« Le conseil d'administration, le personnel, les entraîneurs... L'équipe technique est nouvelle et le club a fait de gros efforts pour l'intégrer. Il faut créer cette atmosphère pour les joueurs, afin de pouvoir les développer et les amener à un stade supérieur de leur carrière. Et c'est sur cela que je vais me concentrer ».

Flick a également parlé d'Ansu Fati, qui a connu un début de pré-saison très brillant avant de se blesser au pied en début de semaine.

« Ansu a été extraordinaire lors des premiers jours de la pré-saison. Il était très en forme et il l'a montré à l'entraînement. C'est dommage de ne pas l'avoir ici ou aux États-Unis. Nous allons l'aider à revenir plus fort ».

Il est clair que Flick compte s'appuyer sur les jeunes joueurs de Barcelone pour la saison à venir, comme l'avait fait Xavi Hernandez lors de sa dernière campagne à la tête de l'équipe. Compte tenu de la qualité de la Masia et de la situation financière précaire du club, cette décision est tout à fait logique.