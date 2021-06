Barça - Et si Koeman restait ? Laporta se prononce

En conférence de presse, le président Laporta a déclaré que son entraîneur était "plus proche de rester que de partir". Un bon signe pour lui ?

Ronald Koeman ne doit plus savoir sur quel pied danser. Malgré un contrat qui court jusqu’en 2022, le technicien néerlandais pourrait quitter le FC Barcelone dès cet été, soit un an après son arrivée. La faute à une saison manquée malgré la Coupe du Roi remportée, et au président Joan Laporta, qui prospecte ailleurs.

Koeman, Laporta et l’imbroglio des problèmes cardiaques

Depuis plusieurs jours, la presse barcelonaise explique effectivement que le boss blaugrana prend son temps avant de conforter Koeman dans ses fonctions, lui qui s’est accordé 15 jours pour discuter avec d’autres candidats. Et pourtant, certains journalistes n’ont pas attendu pour affirmer que le technicien allait rester.

Info, ou intox ? À priori, Laporta n’a toujours pas pris de décision définitive, et l’ancien sélectionneur des Pays-Bas demeure donc dans l’incertitude. Incertitude renforcée ces derniers jours lorsque son président s’est voulu très alarmiste au sujet des problèmes cardiaques de Koeman, démentis par l’intéressé.

"Je suis sûr qu'avec Koeman, l'équipe sera meilleure"

Vous l’aurez compris, Koeman ne doit plus savoir où donner de la tête. Et alors que le pessimisme commençait à gagner les rangs de ses représentants, Laporta a tout relancé ce mardi, en marge de la présentation officielle d’Eric Garcia, transfuge de Manchester City.

"Actuellement, je vois Koeman plus proche de rester que de partir, les discussions se déroulent bien et il ne faudra pas longtemps avant que nous sachions. Je suis sûr qu'avec Koeman, l'équipe sera meilleure", a ainsi déclaré Laporta lors de la conférence de presse. Alors, restera, restera pas ? Les paris sont ouverts.