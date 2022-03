Barça : Et Laporta repris le pouvoir

"Je suis venu pour commander, pour prendre des décisions, pas pour fuir les responsabilités". Joan Laporta est revenu à Barcelone par la grande porte. Il y a tout juste un an, l'ancien président de 2003 à 2010 a remporté les élections qui l'ont catapulté dans la loge du Camp Nou, qui s'écroulait dans les deux sens, littéralement et métaphoriquement, après la gestion de Josep Maria Bartomeu avec beaucoup plus d'ombres que de lumières. L'avocat, à la tête du Barça lors du sextuplé, a bouclé la boucle après avoir perdu contre Bartomeu lui-même lors des élections de 2015, organisées après le triplé remporté par l'équipe de Luis Enrique. "Il ne fallait pas y aller, c'était impossible de se battre contre le président qui venait de gagner un triplé", admet un membre du conseil d'administration.

Le retour aux affaires de Laporta

Mais le 7 mars 2021, Laporta écrase ses rivaux en remportant plus de 25 000 voix et hérite d'un Barça à reconstruire à tous les niveaux : économique, sportif et institutionnel. Seule l'équipe féminine fonctionnait à merveille, tandis que le basket commençait à prendre forme avec Sarunas Jasikevicius sur le banc. Les mérites de Bartomeu, qui existent aussi. Ces élections ont placé Laporta, une fois de plus, sous le feu des projecteurs des principaux dirigeants du football. Ceux qui prennent les décisions. En effet, quelques semaines après son arrivée, il a donné, avec Florentino Pérez et Andrea Agnelli, un coup de poing sur la table avec le projet - à ce jour non abouti - de Super Ligue européenne pour les clubs. Mais au sein du club, il y avait du travail à faire. La situation économique était dramatique et la situation sportive était dans le chaos.

Laporta et son équipe ont pris le pouvoir le 17 mars après avoir cherché désespérément des collaborateurs pour aider à compléter la garantie de 124 millions d'euros, nécessaire à l'époque pour pouvoir prendre le pouvoir. Aujourd'hui, cette garantie a disparu de par la loi et il n'y a, pour l'instant, aucune obligation financière d'avoir un conseil d'administration pour gouverner le club. Mais ce jour-là, Laporta a entamé sa nouvelle phase à la tête du FC Barcelone, dans laquelle il a déjà pris plusieurs décisions de grande portée : le départ traumatisant de Messi, le licenciement de Ronald Koeman, la signature de Xavi Hernández comme entraîneur, l'incorporation de plusieurs joueurs libres de tout contrat et, lié à ce dernier aspect, la signature d'un prêt de 595 millions d'euros pour refinancer une dette très élevée de près de 1,5 milliard d'euros. En outre, le président a réussi à faire approuver par l'Assemblée des membres la demande d'un prêt de 1,5 milliard d'euros supplémentaires pour la construction du nouvel Espai Barça.

"Nous avons trouvé le club pire que ce que nous imaginions dans les sphères sportives, institutionnelles et surtout économiques", indiquent à Goal des sources proches du département de la présidence. "Le bilan du travail effectué est positif. Nous avions dit que nous venions pour redonner de la joie aux habitants de Barcelone et nous tenons notre promesse. Nous le voyons au club, dans les rues et sur la route", dit-il après l'amélioration évidente de l'équipe première masculine sur le terrain ces dernières semaines, ce qui a fait oublier l'élimination en phase de groupe de la Ligue des champions subie début décembre.

En interne, les employés et cadres du club sont également relativement positifs sur le travail des 365 derniers jours, même si les mots semblent montrer un peu de prudence. "Tout s'améliore petit à petit. D'abord l'économie et les questions sportives, mais ensuite il faut tout organiser à nouveau", admettent-ils. "La salle des machines fonctionne", dit-on de l'intérieur, où le départ du PDG Ferran Reverter a eu un impact considérable : "En dehors des changements organisationnels, principalement dus à la question Reverter, les sensations sont bonnes."

Pas d'opposition active

Laporta est en fonction depuis un an et, dans l'environnement culé, il y a des aspects qui ont changé. Surtout, en termes de contrôle et de critique. Le président continue d'avoir les projecteurs braqués sur lui, comme n'importe quel haut représentant du club, mais pour le moment il n'y a pas d'opposition sociale comme Josep Maria Bartomeu en a eu dans les dernières années de son mandat en raison d'une gestion controversée et très discutée dans l'environnement du Barça.

Laporta est autorisé à travailler sans conditions, ce que Toni Freixa, rival électoral lors des élections d'il y a un an, veut souligner. "Ce que je vois très clairement, c'est que les gens rament en sa faveur et c'est très positif pour le Barça. Je vois un environnement qui ne veut pas commenter les épisodes moches et qui ne veut qu'aider l'équipe et s'additionner. Quand je parle de l'environnement, je fais référence aux membres, aux fans, mais aussi à la presse et aux leaders d'opinion qui participent aux talk-shows. Il y a un désir d'aider, quelle que soit la situation du club. Cela aide, mais une autre chose est que l'esprit critique a été laissé un peu de côté", a déclaré à Goal l'ancien directeur de Sandro Rosell et Bartomeu.

Freixa tire un bilan positif de cette première année de mandat. "En gardant à l'esprit que le club est dans une situation compliquée, je pense que l'impact économique a été bien géré en termes de réduction des coûts et de restructuration de la dette", dit-il. En outre, il estime qu'"il y a toujours des aspects positifs, comme l'arrivée de Xavi, les recrutements, l'équipe féminine et le rendement des sections". Mais il y a aussi des points négatifs : "Il y a d'autres choses en suspens, comme la génération de revenus, l'obtention de parrainages ou la vente des studios du Barça. La situation récente du PDG est un peu inquiétante car elle a trait à la gestion du club."

Víctor Font, l'autre candidat aux élections, a préféré ne pas faire de bilan et a décidé de publier un message sur Twitter après plusieurs demandes des médias : "Merci à tous les médias et journalistes qui nous ont demandé de faire le point un an après. Comme nous l'avons annoncé, il est temps de laisser travailler l'équipe gouvernementale actuelle. Nous trouverons le temps de réfléchir à ce qui va bien et à ce qui doit être amélioré".