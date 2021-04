Barça, Emmanuel Petit a "perdu la passion du foot" à Barcelone

Ancien milieu du Barça à la fin des années 90, Emmanuel Petit n’a pas gardé un souvenir impérissable de son passage.

Une petite saison et puis s’en va. C’est le bilan d’Emmanuel Petit sous les couleurs du FC Barcelone. Si l’on rattache souvent le champion du monde 1998 à Arsenal ou même Chelsea, certains oublient que le milieu a fait un passage en Catalogne. Un passage éclair (2000-2001) comme bon nombres de Français au début des années 2000 jusqu’à Ludovic Giuly, premier Tricolore à s’imposer chez les Blaugrana.

Fraichement auréolé d’un titre de champion d’Europe avec les Bleus, deux ans après le Mondial, Petit ne s’attendait sûrement pas à vivre une telle expérience à Barcelone. Vingt ans après, il n’a pas oublié cette unique saison barcelonaise sous les ordres de Lorenzo Ferrer.

"Je suis arrivé à un moment étrange en termes de dynamique à Barcelone, avoue-t-il dans une interview pour le site de paris en ligne Ladbrokes. Il y avait beaucoup de bagarres entre les joueurs et ça ne me semblait pas juste. Je n'ai vraiment pas apprécié mon temps là-bas."

"C'était la première fois que j'étais dans un club et que je ne voulais pas honorer mon contrat. J'ai signé un contrat de quatre ans, mais après six mois, je suis allé voir le président du club et lui ai demandé de me mettre sur la liste des transferts."

Evoluant aux côtés de Pep Guardiola, Rivaldo ou encore du jeune Xavi, Emmanuel Petit ne s’est jamais senti à sa place dans le système à la mode au Barça, à savoir le 3-4-3. Tantôt utilisé comme milieu ou comme défenseur central, il n’a jamais réussi à faire son trou malgré 38 matches disputés. Le mal était plus profond.

L'article continue ci-dessous

"Si je me souviens bien, j'ai joué 32 matches cette saison-là et j'ai passé la plupart de ces matches à jouer comme un troisième défenseur. Mais ce n’était pas seulement ce qui se passait sur le terrain, il y avait tellement de problèmes en dehors. Il y a eu des bagarres dans le vestiaire entre les joueurs qui ont rendu si difficile de sortir de cette spirale et d’obtenir des résultats."

"J'avais l'impression de perdre ma passion pour le jeu et je voulais juste partir."

Recruté quinze millions d’euros en 2000, Petit a été vendu pour onze millions d’euros un an plus tard et a rejoint Chelsea, où il a terminé sa carrière en 2004.