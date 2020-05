Barça, De Jong : "Nous serons prêts"

Frenkie de Jong est ravi de retravailler avec ses coéquipiers de Barcelone et pense qu'ils seront physiquement prêts à rejouer dans quelques semaines.

Ces dernières semaines, le milieu de terrain avait passé du temps aux et avait travaillé seul, mais apprécie le retour à la normale depuis qu'il a commencé à s'entraîner avec ses coéquipiers.

"Pogba n'est pas plus grand que Manchester United"

"Je me sens bien", a déclaré De Jong, évoquant sa propre forme. "Je me suis entraîné aux Pays-Bas pour me mettre en forme. C'est bon d'être de retour sur le terrain maintenant."

Plus d'équipes

"Je me sens bien, mais je ne suis pas prêt à jouer pour le moment. "Mais dans quelques semaines, nous serons prêts", a-t-il ajouté dans des propos relayés par Marca.

L'un des points positifs du retour à l'entraînement de De Jong a été de retrouver ses coéquipiers. "Nous ne nous étions pas vus depuis deux ou trois mois, c'est long", a ajouté le Néerlandais.

L'article continue ci-dessous

"Le retour de vacances ou d'une autre pause est toujours bon et ça ne dure généralement que trois ou quatre semaines. Cette fois, nous parlons de près de trois mois, donc c'est vraiment agréable de se revoir. Je pense que tout le monde se sent plutôt bien."

La a ouvert la voie car elle est déjà revenue à l'action à huis clos et le milieu de terrain de Barcelone a suivi la reprise du championnat allemand avec intérêt.

"J'ai vu le contre Schalke", a-t-il déclaré. "J'étais heureux de regarder le football à la télévision, mais il est clair que c'est différent sans fans. Ils créent une atmosphère spéciale et améliorent tout."