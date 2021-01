Barça, De Jong étale son bien-être

Frenkie De Jong est prêt à répondre aux exigences tactiques de son entraîneur, qui lui demande d'être plus offensif.

Alors que le doit affronter la en demi-finale de la Supercoupe d' , Frenkie de Jong a répondu, par médias interposés, à la demande de Ronald Koeman qui lui demande d'être plus offensif.

Depuis son arrivée au Camp Nou, De Jong jouait dans un rôle reculé, bien loin derrière les attaquant. Mais lors des derniers matchs, Koeman a choisi de le faire avancer un peu plus pour aider à booster l'équipe en attaque.

"Je me sens bien en ce moment", a détaillé De Jong lors de sa conférence de presse d'avant-match. " Lors des derniers matches, j'ai joué dans une position différente et l'entraîneur me demande d'être un peu plus en attaque.

"Je me sens très à l'aise." Malgré l'incroyable efficacité offensive de La Real, les Barcelonais sont considérés comme les favoris pour ce choc, bien que l'ancien milieu de terrain de l' ait refusé d'accepter ce statut.

"Je ne sais pas si nous sommes [favoris]", a-t-il admis. "Cependant, lorsque vous jouez pour Barcelone, vous êtes en lice pour n'importe quel titre. Nous voulons gagner ce tournoi, mais d'abord nous devons battre la Real Sociedad demain."

En , les Blaugrana sont installés à quatre points derrière le leader, l'Atletico Madrid, mais l'Atleti a trois matches en retard, ce qui signifie que l'écart peut encore augmenter.

Le FC Barcelone n'a pas de grandes chances de remporter le titre de champion cette saison, mais De Jong pense que le vice-championd 'Espagne a des circonstances atténuantes.

"Il y a eu beaucoup de changements au club ", a-t-il ainsi estimé." Le début de saison a été plus compliqué à cause de ça et à cause d'une pré-saison qui n'a guère eu lieu. "Il faut considérer cela.", a ajouté l'ancien milieu de la Real Sociedad.