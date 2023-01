Barça : Dani Alves arrêté, Xavi s’excuse pour ses propos

Après l’arrestation de Dani Alves, Xavi a déclaré "avoir de la peine" pour le Brésilien, avant de s’excuser dès le lendemain.

"Comme tout le monde, je suis surpris et interloqué car je le connais. C'est la première chose qui me vient à l'esprit. La justice va désormais suivre son cours, on ne peut rien dire de plus. J'ai de la peine pour lui." Ces mots sont ceux de Xavi, qui a appris l’arrestation et le placement en détention provisoire de Dani Alves samedi.

"J'ai oublié de parler des victimes"

Le Brésilien est visé par une plainte pour viol, lequel serait survenu dans une boîte de nuit barcelonaise le 30 décembre dernier. Après la garde à vue, Alves a été placé en détention provisoire. Xavi a donc répondu sincèrement à une question portant sur un ami en difficulté, mais il s’est rapidement rendu compte de son erreur.

"Ce que je voulais dire sur Dani Alves a été mal interprété. Peut-être que je n'ai pas été assez précis avec mes mots et il est important que je m'explique. C'est un sujet très délicat et hier (samedi), j'ai oublié de parler des victimes", a reconnu l’ancien milieu de terrain après la victoire de son Barça face à Getafe (1-0).

Xavi s’excuse auprès de la victime

"Nous devons condamner tous ces types d'actes, que ce soit Dani ou quelqu'un d'autre qui les ait commis. Je présente mes excuses à la victime, aux victimes de la violence sexiste et de ce type d'agression", a conclu Xavi.