Barça - D’accord avec l’Atlético, Suarez va partir libre

D’après la RAC-1, le Barça aurait accepté de libérer Luis Suarez de sa dernière année de contrat pour qu’il puisse rejoindre l’Atletico Madrid.

Luis Suarez et le , c’est terminé. Comme nous vous l’expliquions plus tôt ce lundi, l’attaquant uruguayen va prendre la direction de l’ , et il ne signera donc pas en faveur de la Turin. Mais un détail restait à régler : sa dernière année de contrat.

Poussé vers la sortie par Ronald Koeman malgré un contrat qui court jusqu’en 2021, Suarez n’avait aucune envie de s’asseoir sur son salaire d’une année, et refusait donc de quitter le Barça si le club ne lui versait pas son dû. D’abord butée, la formation catalane a fini par entendre raison.

Le choix de la raison pour Barcelone

Et pour cause, l’Atlético a prévenu Suarez qu’aucun centime ne serait versé au FC Barcelone, avec qui les relations restent tendues depuis l’épisode Antoine Griezmann. S’il n’avait pas été libéré de son contrat, l’Uruguayen ne serait donc pas parti, et c’était impensable pour le Barça…

D’après la radio catalane RAC-1, Suarez et le Barça ont donc bien acté la fin de leur collaboration «à l’amiable», et l’ancien joueur de s’apprête donc à rejoindre un rival, à priori jusqu’en 2022 avec un contrat de deux ans. Retrouvailles prévues en novembre à Madrid, tandis que «Luisito» découvrira le Camp en tant qu’adversaire en mai prochain.