Le Barça contraint de voyager en car pour faire des économies

Les temps sont durs pour le Barça qui a été contraint de se rendre en car pour son dernier match, à Huesca.

Avant que le coronavirus ne perturbe la marche du monde, le avait pour habitude de voyager en avion afin de se déplacer rapidement et confortablement.

Mais depuis l'apparition du Covid-19, le Barça a perdu énormément d'argent à cause, notamment, de l'obligation de jouer à huis clos.

Du coup, le Barça doit réduire son train de vie et pour son dernier déplacement en , sur le terrain de (270 kilomètres séparent les deux villes), les joueurs et le staff du club blaugrana ont voyagé à bord de deux cars et non en avion.

Dans l'émission catalane Onze, diffusée sur la chaîne d'Esport3, le journaliste Xavi Campos révèle même que ce voyage en car a permis au Barça d'économiser 30 000 euros. Au final, cela n'a pas empêché le Barça de s'imposer 1-0 grâce à un but de Frenkie de Jong.

💥 EN BUS A OSCA PER REDUIR DESPESES



🔊 @XaviCampos: "S'estalviaven més de 30.000€ i, amb la situació econòmica del club, això s'agraeix"#OnzeE3 pic.twitter.com/OAODxQOk7j — Onze (@OnzeTv3) January 5, 2021

Mercredi, le Barça doit se rendre à Bilbao pour y affronter l'Athletic (il s'agit d'un match en retard de la deuxième journée de la car le Barça avait participé au Final 8 de la ). La distance entre la cité catalane et la ville basque étant de 600 kilomètres avec près de six heures de routes, les joueurs du Barça devraient cette fois reprendre l'avion afin de ne pas arriver fatiguer à San Mames.