Barça - Jasper Cillessen officiellement vendu à Valence

Jasper Cillessen fait partie d'un échange entre le Barça et Valence, puisque Neto devrait prochainement rallier la Catalogne.

Le a trouvé un accord avec le pour le transfert de son gardien Jasper Cillessen, qui a rejoint le club che jusqu'en 2023 avec une clause de départ de 80 millions d'euros. D'après le communiqué publié dans la foulée par la formation blaugrana, l'opération se chiffrerait à 35 millions d'euros.

Une visite médicale passée ce mardi

L'international néerlandais, qui a passé les trois dernières saisons en tant que remplaçant de Ter Stegen au Barça, change d'équipe pour réaliser son souhait de devenir titulaire dans une équipe qui dispute la Ligue des Champions. L'ancien portier de l'Ajax Amsterdam passait ce mardi sa visite médicale, avant que Valence n'annonce son arrivée sur les réseaux sociaux quelques heures plus tard de manière plutôt originale.

Ce départ représente la première partie d'un accord en deux temps entre le Barça et Valence, qui s'échangent leurs gardiens. Il ne manque plus que Neto, qui a été titulaire côté valencien la saison passée, ne confirme son départ du club afin de jouer la Copa del Rey avec les Blaugrana, certaines affiches de , et compenser les possibles blessures de Ter Stegen.

Il s'agit d'une situation plutôt ironique puisque le dernier match joué par Cillessen avec le Barça était contre... Valence, en finale de la dernière Copa del Rey, lorsque les Che l'avaient emporté (2-1).