Barça, Ce que propose Laporta à Messi

Libre de s’engager où il le souhaite, Messi a reçu une offre de prolongation de la part du Barça, avec des variantes.

Mauricio Pochettino a ménagé le suspense, jeudi soir sur la Cadena Ser, mais l’entraîneur du PSG en est certain : l’avenir de Lionel Messi (33 ans) sera bientôt réglé. Est-ce que cela veut dire que le club parisien a trouvé un accord avec l’Argentin ou que ce dernier a finalement été convaincu par le Barça de finir sa carrière dans son club de toujours ? Mystère…

Depuis l’élection de Joan Laporta à la présidence des Blaugrana, Lionel Messi est devenu l’objectif n°1 plus qu’il ne l’était déjà depuis l’été dernier et ses envies d’ailleurs. La nomination de Laporta qu’il a déjà côtoyé durant son premier mandant peut-il pousser la Pulga à rester ? Laporta lui-même l’espère et fait tout son possible pour convaincre le sextuple Ballon d’Or.

A en croire les informations de RAC1, la direction barcelonaise est passée à l’action et a soumis une première offre à Messi pour prolonger. Dans les faits, pas sûr que cette offre ne convienne au clan de l’Argentin.

Un rôle d’ambassadeur pour l'après

Pourquoi ? Tout simplement parce que Laporta aimerait que Messi baisse son salaire astronomique. Quand on souhaite retenir à tout prix un joueur, lui offrir moins d’argent ne semble pas être la meilleure stratégie.

Or, Laporta a une idée derrière la tête puisque le salaire de Messi varierait en fonction de la situation économique du Barça. En gros, si les Blaugrana retrouvent des comptes dans le vert, le salaire de Messi augmentera de son côté.

Un deuxième point a été introduit dans la proposition, à savoir celui du futur de Messi dans le club. Non pas en tant que joueur mais pour son après-carrière. L’international albiceleste se verrait offrir un rôle d’ambassadeur, histoire de continuer l’aventure avec le Barça sans avoir à être sur les terrains comme un coach ou un directeur sportif. Connaissant le caractère plutôt discret du joueur, l’idée ne serait pas pour lui déplaire.

La direction catalane est passées à l’action, au clan Messi de désormais trancher. La fin de saison du Barça pourrait livrer un premier indice… Avec toujours cette possibilité d’aller voir ailleurs gratuitement.