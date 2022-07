Barça : Busquets se félicite de l'arrivée de Lewandowski

La signature de Robert Lewandowski au Barça est accueillie avec joie par ses nouveaux coéquipiers catalans.

Sergio Busquets a salué l'acquisition de Robert Lewandowski par le FC Barcelone et a déclaré que le club avait fait un travail incroyable pendant la période des transferts. Le club catalan a ajouté l'attaquant du Bayern Munich à ses rangs, ainsi que Raphinha, Franck Kessié et Andreas Christensen, et d'autres arrivées sont attendues dans les semaines à venir.

"Pour nous, l'arrivée de Lewandowski signifie beaucoup"

Le milieu de terrain vétéran estime que l'arrivée d'attaquants de classe mondiale permettra aux Blaugrana d'être beaucoup plus efficaces en 2022-23 et de se battre pour tous les grands titres.

Sergio Busquets est convaincu que Lewandowski sera capable de faire feu de tout bois et de prouver sa valeur en Espagne après une carrière exceptionnelle en Allemagne.

" Pour nous, cela signifie beaucoup. Nous parlons d'un attaquant de classe mondiale, il marque beaucoup de buts. Il va nous apporter beaucoup. Qu'il montre ici tout ce qu'il a fait au cours de ces années", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

"La vérité est que de gros efforts sont faits. Des joueurs importants ont rejoint le groupe pour renforcer l'attaque. Je suis très heureux de ces efforts. Lewandowski, Raphinha et Ousmane Dembélé vont nous aider beaucoup. En janvier également, Ferran (Torres) et Auba (Pierre-Emerick Aubameyang) sont arrivés. Le football, c'est des buts. Nous pouvons être solides, mais nous avons besoin de buts".

À la question de savoir si Lewandowski est la meilleure signature en Liga jusqu'à présent cet été, Busquets a répondu : "C'est peut-être pour le niveau médiatique, mais j'espère que nous pourrons le dire à la fin de la saison".

Qu'a dit Sergio Busquets à propos de son avenir et d'un éventuel transfert en MLS ?

Busquets a encore un an de contrat avec le FC Barcelone. À l'été 2023, il aura 35 ans et sait que ses jours au très haut niveau du football européen sont comptés.

Le vainqueur de la Coupe du monde n'a pas confirmé qu'il quitterait le Camp Nou l'été prochain, mais il garde ses options ouvertes, alors qu'on lui prête l'intention de partir en Amérique pour découvrir la MLS.

"Je n'exclus pas de continuer au Barça. Tout le monde sait que c'est ma dernière année au Barça. Il est vrai que j'aime beaucoup la MLS et les États-Unis, mais il est encore très tôt", a déclaré Busquets.

"Je suis très intéressé par cette compétition [MLS]. L'Inter Miami a mal commencé la saison, mais maintenant il s'améliore. Depuis l'époque où [David] Villa est venu jouer ici, je suis très intéressé par cette compétition et j'ai l'habitude de la suivre de près."