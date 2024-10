Barça - Bayern : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

FC Barcelone vs Bayern Munich

Le Barça et le Bayern, deux des meilleures équipes européennes du moment, s'affrontent ce mercredi au Stade Montjuic.

C'est peut-être le premier gros choc de la saison en Ligue des Champions. A Montjuic, le FC Barcelone va se mesurer au Bayern Munich, dans une affiche qui sent forcément le souffre. Il s'agit de deux des meilleures équipes actuelles en Europe, et elles caracolent en tête de leurs championnats respectifs.

Le Barça veut sa revanche

L'opposition entre le Barça et le Bayern renvoie forcément au 8-2 du 14 aout 2020. La plus grande correction infligée au club catalan en Europe. De l'eau a coulé sous les ponts, mais à Barcelone personne n'a oublié cette humiliation. Il est temps de la venger. Les Blaugrana peuvent croire en leurs chances de réussir ce défi, car ils possèdent en leur sein l'homme qui les a martyrisés il y a quatre ans.

Hansi Flick se trouve cette fois sur le banc. De quoi croire en la possibilité de rendre aux Bavarois la monnaie de leur pièce. D'autant plus que l'Allemand a fait du très bon travail depuis son arrivée au club. Et il ne sera pas le seul à avoir une motivation décuplée. Il en est de même pour Robert Lewandowski, qui retrouve ses anciens coéquipiers.

Evidemment, les Munichois ne l'entendent pas de cette oreille. Eux aussi, voudront signer un gros coup. Battus lors de la précédente journée par Aston Villa (0-1), les hommes de Vincent Kompany sont déterminés à se relancer. Emmenés par l'inusable Harry Kane, ils croient en leurs chances de triompher à Barcelone. Pas de manière aussi criante qu'il y a quatre ans certainement. Un petit 0-1 suffira amplement à leur bonheur ce mercredi.

Horaire et lieu du match

Mercredi 23 octobre 2024

3e journée de Ligue des Champions

Stade Montjuic de Barcelone

A 21h, heure française

FC Barcelone – Bayern Munich

Les compos probables du match Barça - Bayern

Barcelone : Inaki Pena; Kounde, Pau Cubarsi, Inigo Martinez, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Lewandowski.

Bayern Munich : Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Joao Palhinha; Olise, Muller, Gnabry; Kane.

Sur quelle chaine suivre le match Barça - Bayern ?

La rencontre entre le Barça et le Bayern Munich sera à suivre ce mercredi à partir de 21h sur la chaine Canal+ Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe.