Barça, Bartomeu : "Aucune raison de démissionner"

Alors qu’il fait objet d’une motion de censure, le président barcelonais Josep Maria Bartomeu a assuré qu’il ne comptait pas quitter son poste.

Ceux qui espéraient voir du changement au sein de la direction du vont être déçus. Josep Maria Bartomeu n’est pas disposé à céder sa place. Du moins, pas avant les prochaines élections, prévues en mars 2021. Il l’a affirmé ce lundi lors d’une conférence de presse improvisée.

Les journalistes se sont rués en nombre au Camp Nou pour assister à ce qu'ils croyaient être la fin de Bartomeu, mais celui-ci n’a donc fait que rappeler ce qu’il dit depuis plusieurs semaines. A savoir qu’il ne cèdera pas son trône sauf s’il y est obligé, et aujourd’hui ce n’est pas le cas.

La motion de censure n’aboutira pas dans l’immédiat

Bartomeu a eu vent de la motion de censure qui a été faite pour le débarquer, mais il a indiqué que celle-ci n’a pas été autorisée par la Généralité de Catalogne (PROCICAT). Le vote, que beaucoup espérait être organisé dès novembre, n’est donc pas prêt d’avoir lieu.

"Il n’y a aucune raison pour laquelle je démissionnerai, car c’est la période des grandes responsabilités et nous ne prendrons aucune décision tant que PROCICAT n'aura pas répondu sur la date du vote de censure", a-t-il tonné.

Bartomeu s’est aussi exprimé à propos du cas de Lionel Messi. Il y a eu un contentieux avec la star argentine le mois dernier, mais il estime qu’aujourd’hui c’est de l’histoire ancienne et que l’abcès a été crevé. « Je le comprends et je pense que c'est bien qu'il se soit fâché parce qu'il a fait preuve d'ambition, nous étions tous en colère mais il y avait une limite pour décider s’il doit partir ou pas et c'était le 10 juin. Nous avons seulement défendu les intérêts du Barcelone et je veux toujours qu'il reste toute sa carrière au club », a-t-il confié, faisant notamment référence à la volonté de départ évoquée par La Pulga puis la volte-face qui a suivi.