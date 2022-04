Barça : Araujo étale sa fierté de prolonger

Les Blaugrana ont annoncé la nouvelle mardi après-midi dans un communiqué du club qui a révélé que la clause libératoire du défenseur central uruguayen a été fixée à 1 milliard d'euros.

Araujo sera présenté aux médias vendredi après-midi.

Cette nouvelle est un coup de pouce pour le FC Barcelone. Araujo a fait irruption dans l'équipe première du Camp Nou au début de la saison 2020/21 et est rapidement devenu un joueur clé de leur défense.

Cette saison, il est devenu encore plus important et il est rapidement devenu évident que le club catalan allait devoir lui offrir des conditions à la hauteur de son influence ; jusqu'à présent, il était l'un des joueurs les moins bien payés de l'équipe première.

La Premier League s'est montrée intéressée par ses services et, pendant un certain temps, il a semblé qu'un départ était envisageable.

Mais l'affaire est conclue et l'avenir d'Araujo est au Camp Nou.

"C'est un énorme bonheur de pouvoir rester ici, de pouvoir renouveler avec ce club et de rester pour de nombreuses années supplémentaires", a-t-il déclaré une fois l'annonce faite, comme le rapporte Mundo Deportivo.

"C'est le résultat de beaucoup de travail et grâce à Dieu que cette opportunité m'a été donnée. Je remercie ma famille, le club et mes coéquipiers, qui m'ont toujours facilité les choses, ainsi que les entraîneurs qui m'ont aidé dès mon arrivée".

"Quand je suis arrivé à Barcelone B, c'était quelque chose d'énorme, tout était génial, mais la perspective de passer à l'équipe première semblait compliquée.

"Alors aujourd'hui, être dans l'équipe première après avoir joué plus de 75 matchs et pouvoir renouveler, me donne un énorme bonheur. C'est une satisfaction, le signe que le travail est bien fait.