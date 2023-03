Barça : Ansu Fati doit s’en aller, selon son père !

"Très en colère" contre le FC Barcelone, le père d’Ansu Fati a invité son fils à quitter le club lors d’une interview accordée à la Cadena Cope.

Plus ou moins débarrassé de ses soucis physiques, Ansu Fati a retrouvé une forme physique digne de ce nom, mais pas le temps de jeu qui va avec. Comme le souligne Maxifoot, il n’est que le sixième joueur offensif le plus utilisé par Xavi, derrière Robert Lewandowski, Ousmane Dembélé, Raphinha, Gavi et Ferran Torres. Et cela ne plaît pas du tout à son paternel, Bori Fati.

" Dans un mois, nous nous rencontrerons avec Jorge Mendes"

"Je n'irai plus au stade, je suis très en colère contre le club. Dans un mois, nous nous rencontrerons avec Jorge Mendes (agent du joueur, ndlr). Cela me dérange qu'ils lui donnent une minute, deux minutes ou trois minutes, a regretté le père d’Ansu sur la Cadena Cope. Les attaquants qui sont là sont phénoménaux, mais nous parlons d'Ansu Fati, de l'équipe nationale espagnole, ce n'est pas n'importe quel garçon…"

"J’ai dit à Ansu qu'il valait mieux partir. Mais Ansu m'a répondu qu'il n'était pas d'accord avec moi sur ce point. Il veut continuer au Barça. Il est très Culé, il a été formé à La Masia, a rajouté le père du joueur. Je pense beaucoup à Séville, à rentrer chez moi. Pour le moment, je n'apprécierais pas une offre de Madrid, car Ansu ne l'accepterait pas. Je ne peux pas mettre Ansu là où il ne veut pas", a ajouté Bori Fati.

Xavi l’entendra-t-il ?

"Il va super bien. Avec sa rééducation, il a maintenant plus de vitesse qu'avant", a conclu son père, comme pour tenter de convaincre le Barça et surtout Xavi. L’entraîneur catalan entendra-t-il les doléances du clan Fati ? Difficile à dire. Mais avec un contrat jusqu’en 2027 et surtout une clause de départ fixée à un… milliard d’euros, l’ailier va avoir du mal à s’en aller…