Balotelli sur Ibrahimovic : "Je l'ai toujours regardé comme un dieu"

Lors d'un direct organisé sur Instagram, l'attaquant de Brescia a raconté ses souvenirs de l'époque où il adulait Zlatan Ibrahimovic à l'Inter.

Passé par l' , l' , ou encore l' et l'OGC Nice en , Mario Balotelli rencontre quelques problèmes pour trouver de la stabilité. Réputé pour être parfois difficile à gérer, l'international italien évolue actuellement à Brescia. Une formation d'un niveau bien inférieur à l'Inter Milan de ses débuts, où il avait notamment croisé la route d'un certain Zlatan Ibrahimovic. Un joueur dont il garde un souvenir impérissable.

"Je l'ai toujours regardé comme un dieu"

"J'avais 16 ans quand j'ai rejoint l'équipe première de l'Inter. Il y avait beaucoup de champions, et j'étais assis devant lui dans les vestiaires. Un jour, je m'arrête pour le regarder et il me dit : 'Penses-tu que tu joues ici ? Entraîne-toi aujourd'hui et ne joue plus'. Et à chaque fois sur le terrain il me répétait : 'Tu es trop pauvre, laisse le football tranquille et étudie'", a ainsi raconté Mario Balotelli, lors d'un direct sur Instagram, en plein confinement.



"Et puis finalement, il a dit à Mino Raiola (l'agent des deux joueurs) : 'Il y en a un plus fort que moi, prenez-le', en parlant de moi. Il changeait le cours d'un match quand il le voulait. C'était impressionnant, je l'ai toujours regardé comme un dieu", a-t-il ajouté ensuite, admiratif. Des propos finalement peu étonnants, tant ces deux attaquants présentent des similarités en terme de caractère. Un jeune de la trempe de Mario Balotelli, Zlatan Ibrahimovic ne pouvait qu'apprécier !