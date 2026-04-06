Balotelli rompt le silence : « Démolissez tout et repartez de zéro ! »

Alors que le monde du sport italien panse encore ses plaies après ce choc historique, suite à une troisième absence consécutive de la Coupe du monde, le turbulent « Super Mario » Balotelli, attaquant de l'Al-Ittihad aux Émirats arabes unis, a rompu son silence face à la catastrophe footballistique qui a frappé la sélection de son pays après la défaite retentissante face à la Bosnie-Herzégovine lors du barrage de qualification.

Le dernier des rois des filets de la Coupe du monde

La paradoxe statistique frappant qui s'impose aujourd'hui est que Mario Balotelli détient toujours le titre de « buteur du dernier but italien en Coupe du monde », but qu'il a inscrit face à l'Angleterre à l'été 2014.

Depuis lors, l'Italie est entrée dans une période sombre marquée par une stérilité offensive et une absence forcée des phases finales.

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Dans des déclarations au journal émirati « Al-Bayan », Balotelli n’a pas caché sa profonde émotion face à la situation actuelle. Il ne s’est pas contenté de se lamenter, mais a présenté sa vision pour sortir le géant italien de son marasme.

Mario estime que toucher le fond n’est pas une fin en soi, mais une occasion en or de se débarrasser des idées dépassées et de construire un tout nouveau projet footballistique.

Balotelli a appelé à mettre fin à l’ère de « l’hésitation » dans la promotion des jeunes talents, affirmant que la solution réside dans le fait de donner aux jeunes une confiance absolue dans les grands championnats sans attendre leur « maturité » traditionnelle.

Quant à l’identité du prochain entraîneur, Balotelli a posé un critère qui va au-delà de la tactique ; il estime en effet que l’Italie ne manque pas de compétences techniques, mais qu’elle a besoin d’un entraîneur doté d’un « charisme humain » capable de créer une véritable cohésion au sein du vestiaire.

Il a ajouté : « L'Italie traverse un cycle naturel entre les sommets et les revers, mais la foi en la nouvelle génération est la pierre angulaire de toute renaissance future. »

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Optimisme malgré la déception

Malgré l’amertume de l’échec face à la Bosnie aux tirs au but (4-1), la star qui a brillé lors de l’Euro 2012 continue de croire que le « système italien » possède les gènes nécessaires pour revenir au sommet.

Balotelli estime que l'histoire du football nous enseigne que les grandes puissances peuvent traverser des crises, mais qu'elles ne disparaissent jamais, et que le retour des « Azzurri » à leur place légitime n'est qu'une question de temps, à condition de bien gérer la phase de reconstruction actuelle.

Balotelli possède un parcours international remarquable malgré sa brièveté, avec 14 buts en 36 matchs, et son célèbre exploit face à l'Allemagne en 2012 reste gravé dans la mémoire des Italiens, comme l'un des derniers éclairs de génie de ce « super » attaquant qui manque tant à l'Italie aujourd'hui.