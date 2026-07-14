Balojon sort de son silence : « Les agissements de Trump nous ont nui »

Folarin Balogun, l’attaquant de Monaco et des États-Unis, a réagi après la polémique qui l’a touché lors de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

La FIFA avait initialement infligé à l’attaquant une suspension d’un match après son expulsion lors du seizième de finale contre la Bosnie, avant de lever cette sanction afin de le rendre éligible pour affronter la Belgique en huitièmes.

Cette décision a provoqué une vive polémique, notamment après que le président américain Donald Trump a annoncé avoir contacté Gianni Infantino, président de la FIFA, pour demander la révision de cette sanction.

Interrogé par CBS au sujet de son expulsion, Balogun a expliqué : « Ce n'était même pas une faute, d'où mon choc, comme on peut le voir à ma réaction. Tout ce que je pouvais faire, c'était accepter la décision et essayer d'être présent pour soutenir mon équipe. »

Il a ajouté : « Quand l’action n’est pas intentionnelle, elle ne devrait jamais valoir un carton rouge. C’était simplement une situation regrettable qui nous a mis sous une pression énorme. »

Interrogé sur la suspension de sa suspension, il a reconnu : « Au début, j’étais heureux de revenir dans l’équipe, mais quand j’ai commencé à y réfléchir, j’ai compris que cela susciterait beaucoup de polémique. »

Il a ajouté : « J’ai senti une légère tension chez mes coéquipiers, car la situation était vraiment particulière. »

Et de conclure : « À mesure que le match approchait, j’essayais de me concentrer autant que possible, mais c’était difficile avec tout ce remue-ménage à l’extérieur. »

Rappelons que Balogun n’a pas pesé sur le match contre la Belgique en huitièmes de finale ; il a même quitté le terrain avant la fin de la rencontre, et les hôtes se sont inclinés 1-4, faisant ainsi leurs adieux prématurés à la Coupe du monde.