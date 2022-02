Ballon d'Or : Thomas Müller impressionné par Mohamed Salah

Le Ballon d'Or 2021 a beaucoup fait parler, certains estimant qu'il aurait dû revenir à Robert Lewandowski. L'un des coéquipiers de l'attaquant polonais en Bavière, Thomas Müller, s'est exprimé sur ce sujet récurrent du meilleur joueur du monde, saluant au passage au autre grand nom du ballon rond.

"Salah produit des performances exceptionnelles"

L'attaquant du Bayern a en effet cité Mohamed Salah comme faisant également partie des meilleurs joueurs de la planète.

"C'est toujours difficile de mettre la sélection (pour le meilleur du monde), tout le monde a une opinion, Mo Salah en ce moment produit des performances exceptionnelles, et gagne le respect de tout le monde dans le monde entier compte tenu de ce qu'il produit", a-t-il affirmé dans l'émission The Player.

"Le Ballon d'or ? Nous savons qu'il est décidé par les votes des journalistes, et le gagnant, si tout va bien, est basé sur celui qui obtient le plus grand nombre de votes, et c'est pourquoi Messi a gagné, mais à Munich nous avons une opinion différente parce que nous voyons Robert Lewandowski marquer et jouer tous les jours", a-t-il poursuivi.

"En Égypte c'est normal que beaucoup pensent que Salah mérite le prix. Je peux comprendre cela parce que tout le monde veut que le joueur qui représente son équipe ou son pays gagne, de même pour les fans et les journalistes sud-américains qui ont vu Messi en Copa America, c'est toujours difficile, chacun a son joueur préféré, mais les prix individuels ne sont pas la chose la plus importante dans le football, mais ce qui se passe sur le terrain."

"L'Europe a un grand impact sur le football"

Côté distinctions personnelles, l'Allemand s'est également confié sur son absence du Onze de l'année : "Il peut être décevant de ne pas être sélectionné dans le meilleur XI, mais peut-être parce que l'été dernier il y a eu l'Euro, et l'Europe a un grand impact sur le football", a-t-il reconnu.

"L'Italie a gagné et cela signifie automatiquement la présence de plusieurs Italiens dans l'alignement, c'est un mélange entre les performances individuelles et les résultats collectifs.

"Il y a 20 joueurs qui méritent le prix, mais seulement 4 ou 5 font la sélection finale, mais bien sûr, Mo Salah mérite d'être là."