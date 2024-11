Ballon d'Or : Rodri règle ses comptes avec le Real Madrid

Real Madrid vs Osasuna

Le vote pour le Ballon d’Or 2024 continue de susciter la controverse pour le Real Madrid.

Le journal français L’Equipe a confirmé les données finales du vote, la star des Blancos Vinicius Junior ayant terminé deuxième.

La cérémonie a été mémorablement plongée dans le chaos le 28 octobre, le Real Madrid ayant opté pour un boycott sensationnel des prix après avoir été informé que Vinicius ne l’avait pas remporté.

Les décomptes finaux montrent à quel point la course était serrée entre le futur vainqueur Rodri et Vinicius Jr, le premier devançant la course de seulement 41 voix selon France Football.

Rodri a parlé à FF de sa joie d’avoir remporté le prix pour la première fois de sa carrière et de sa réaction à la position bizarre du Real Madrid sur Vinicius Jr.

« Quand votre valeur est reconnue à un très haut niveau, vainqueur final ou non, c’est bien de venir », a-t-il déclaré.

« Savoir gagner mais aussi savoir perdre est important. Cette année, avec ma blessure et la rééducation, cet événement a été comme une bouffée d’air frais. Quand j'ai pris la décision de partir, c'était une soirée superbe".

Le milieu de terrain de Manchester City est resté en Espagne, dans le cadre de la prochaine phase de son programme de rééducation après une blessure, car il reste à l'écart des terrains jusqu'en juin au moins après une opération au genou le mois dernier.