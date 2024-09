Ballon d'Or, les nommés pour l'entraîneur de l'année sont tombés

Les nominations pour les titres d'entraîneur de l'année des équipes masculine et féminine ont été annoncées

Les nominés pour le Ballon d'Or ont été annoncés, ainsi que ceux qui sont en lice pour le titre de meilleur entraîneur d'équipe masculine et de meilleure entraîneure d'équipe féminine. Emma Hayes et Sarina Wiegman, qui entraînent respectivement l'équipe nationale américaine et l'équipe d'Angleterre, sont en lice pour le second, tandis que Xabi Alonso du Bayer Leverkusen et Carlo Ancelotti du Real Madrid font partie des candidats pour le premier.

Les entraîneurs suivants ont été nommés : Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), Carlo Ancelotti (Real Madrid), Luis De La Fuente (Espagne), Gian Piero Gasperini (Atalanta), Pep Guardiola (Manchester City), Lionel Scaloni (Argentine).

Les entraîneuses suivantes ont été nommées : Emma Hayes (USMNT), Sarina Wiegman (Angleterre), Filipa Patao (Benfica), Jonatan Giraldez (Washington Spirit), Arthur Elias (Corinthians), Sonia Bompastor (Chelsea).

Les gagnants seront annoncés lors de la cérémonie du Ballon d'Or le 28 octobre. Reste à voir si Alonso sera en mesure de reproduire le succès de Leverkusen la saison dernière après sa saison sans défaite, ou s'il manquera l'occasion ; Hayes, après son transfert de Chelsea à l'USMNT, espère couronner son transfert par une victoire personnelle.