Real Madrid vs Villarreal

Le Real Madrid a connu un début de saison difficile, qui le place à trois points du Barça en Liga.

Cependant, il y a quelque chose de grand à attendre : le couronnement d'un autre de ses joueurs comme Ballon d'Or.

Plus tard ce mois-ci, la cérémonie du Ballon d'Or 2024 aura lieu à Paris. Rodri Hernandez et Jude Bellingham sont les principaux prétendants à la récompense, mais il est presque certain que ce sera Vinicius Junior qui remportera le prix.

Selon Relevo, le Real Madrid considère comme acquis que Vinicius recevra la récompense. En fait, à Valdebebas, ils ont déjà lancé le processus qui aboutira à la remise du Ballon d'Or au Brésilien. Des détails tels que la préparation du voyage à Paris et les dirigeants du club qui l'accompagneront ont déjà été finalisés.

Cela promet d'être une soirée magique pour Vinicius dans la capitale française. Le Real Madrid est tout aussi excité, car il aura l'occasion de célébrer le fait d'avoir le meilleur footballeur du monde dans son équipe première.