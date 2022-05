Ballon d’Or : Dani Alves voit Karim Benzema l’emporter

43 matchs. 43 buts. Et quels buts ! Karim Benzema marche sur l’eau cette saison. Et après avoir remporté la Liga, le buteur français a emmené le Real Madrid en finale de la Ligue des Champions aux dépens de Manchester City (4-3, 3-1).

Des buts importantissimes en C1

Auteur d’un doublé à l’aller, puis d’un but et d’une passe décisive au retour, KB9 a encore une fois impressionné la planète entière après son triplé face au PSG et ses quatre buts inscrits contre Chelsea. Alors, une question se pose : Benzema, Ballon d’Or ?

France Football a tranché : le précieux sésame sera décerné en fin de saison, et non plus en fin d’année civile. Et au vu de sa saison XXL, le récent vainqueur de la Ligue des Nations fait bien évidemment figure de favori, et ce n’est pas Dani Alves qui dira le contraire.

"Il y a des joueurs qui peuvent le battre, mais Karim Benzema le mérite"

"La Ligue des Champions va avoir beaucoup d'influence. S'il l'obtient, c'est un candidat sérieux, bien qu'il y ait aussi d'autres noms que ce soit à Manchester City ou Liverpool", a d’abord estimé le latéral droit du Barça. Sadio Mané et Mohamed Salah, ou encore Kevin De Bruyne chez les Citizens, ont effectivement leurs chances, mais…

(C)Getty Images

"Il y a des joueurs qui peuvent le battre, a poursuivi Alves. Mais Karim Benzema le mérite, car il a emmené le Real Madrid dans des endroits où il n'était pas auparavant en termes de jeu et d'autres facettes." Difficile de lui donner tort sur ce point. Car même Cristiano Ronaldo, aussi grand a-t-il été sous la tunique madrilène, n’a jamais semblé porter son équipe de telle façon…