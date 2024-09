Real Madrid vs Espanyol Barcelone

Ronaldo désigne Mbappé, Haaland, Bellingham et Lamine Yamal comme les futurs successeurs de sa domination et de celle de Messi sur le Ballon d'Or

Ronaldo est le joueur le plus nominé de tous les temps pour ce prix, qu'il a remporté à cinq reprises.

De 2007 à 2023, la légende portugaise et l'icône argentine se sont partagé le prix en accumulant 13 victoires, ne parvenant à remporter le Ballon d'Or qu'à trois reprises, sur un total combiné de 34 nominations.

Mais maintenant que Messi a 37 ans et joue en MLS tandis que Ronaldo a 39 ans et joue en Arabie Saoudite, il est temps pour une nouvelle génération de prendre le relais sans qu'aucun des deux ne soit nommé pour le prix 2024, qui devrait se jouer entre Bellingham du Real Madrid et Vinicius Jr.

En conséquence, Ronaldo a nommé quatre joueurs qui, selon lui, succéderont à lui et à Messi en remportant la cérémonie organisée par France Football au Théâtre du Châtelet le 28 octobre, les deux plus grands de tous les temps, à regarder simplement pour une fois.

"Je pense que [Mbappé] s'en sortira très bien", a déclaré Ronaldo à Rio Ferdinand via YouTube. "La structure du club est agréable, c'est bien. Ils ont un excellent entraîneur et le président, Florentino [Perez], qui est là depuis de très nombreuses années.

"Je pense que ce ne sera pas un gros problème en raison de son talent. Mbappé peut être le prochain vainqueur du Ballon d'Or dans les prochaines années. Lui, [Erling] Haaland, [Jude] Bellingham, Lamine [Yamal]. Cette nouvelle génération a beaucoup de potentiel."

La rivalité Messi-Ronaldo est de loin la rivalité sportive la plus emblématique de l'histoire et a captivé le monde entier de 2007 à 2022, année où il est généralement admis que Messi est sorti victorieux après avoir remporté la Coupe du Monde de la FIFA avec l'Argentine.

Mais les statistiques et les records de la paire sont tout simplement absurdes car ils se sont poussés mutuellement aux limites de leurs talents en forgeant leur nom dans la grandeur.

Ensemble, ils ont remporté 77 trophées officiels et sont devenus les joueurs les plus décorés de tous les temps, ainsi que la seule paire à avoir marqué plus de 800 buts au cours de leur carrière s'étalant sur près de deux décennies.

La paire partage 1 739 buts à eux deux et 628 passes décisives en 2 306 matchs, ce qui met en évidence leur longévité et leur talent suprême alors qu'ils ont remporté un total combiné de neuf titres de Ligue des champions de l'UEFA, 12 titres de Liga, neuf Copa del Reys, 10 Supercopa de Espanas, six Supercoupes de l'UEFA et sept Coupes du Monde des Clubs de la FIFA.

Ils ont également remporté six autres titres internationaux, dont la Coupe du Monde de la FIFA en 2022 pour Messi, deux Copa Americas et une Finalissima, tandis que Ronaldo a remporté la Ligue des Nations de l'UEFA et le Championnat d'Europe de l'UEFA.