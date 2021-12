Ballon d'Or - Boateng : "Que dois faire Lewandowski pour gagner ?"

Le défenseur de l'OL, Jérôme Boateng, s'est exprimé sur le Ballon d'Or, dont le verdict a été rendu ce lundi en faveur de Lionel Messi, sans manquer de provoquer de nombreux débats.

"S'il ne s'agit que de désigner le meilleur joueur du monde, en termes de talent et de qualité, c'est évidemment soit Messi, soit Cristiano Ronaldo. Mais si l'on se base sur les titres et les statistiques, je pense qu'il faut évaluer les choses différemment", explique Boateng à propos du Ballon d'Or décerné par France Football.

Le champion du monde 2014 aurait décerné le prix à Lewandowski, son ancien coéquipier au Bayern. "C'est dommage pour Lewy, car il l'aurait certainement mérité. Cela me rappelle 2013, lorsque Franck (Ribery) n'avait pas non plus reçu le prix. Je suis vraiment désolé pour lui. Que doit encore faire Lewy ? Se mettre sur la tête et marquer un but depuis la ligne médiane ?", s'est il interrogé auprès de Goal.

Boateng à propos de Lewandowski : "Ça ne le fera pas basculer".

Toutefois, le défenseur central, sous contrat avec l'Olympique lyonnais depuis cette saison, est certain que Lewandowski n'a pas fait une croix sur la victoire du Ballon d'Or.

"Cela ne va pas le bouleverser, mais cela a certainement été une grande déception pour lui. Mais tel que j'ai appris à le connaître, cela ne fera que le motiver davantage. Il va continuer à attaquer, j'en suis sûr. Rien que ses statistiques jusqu'à présent sont incroyables", s'enthousiasme Boateng à propos du buteur polonais qui, après 20 matches, compte 25 buts et deux passes décisives.

Samedi, à partir de 18h30, Lewandowski pourra encore augmenter son nombre de buts. Le Bayern se rendra alors sur le terrain du Borussia Dortmund pour le match au sommet. Les Munichois n'ont plus perdu de point contre le BVB depuis sept matches.

Boateng à propos de Haaland : "Déjà un attaquant de classe mondiale".

"J'espère et j'ai bon espoir que cela reste ainsi et que le Bayern gagne à nouveau à Dortmund", déclare Boateng, même s'il voit dans le goleador du BVB Erling Haaland un danger pour la défense du FCB :"Haaland est déjà un attaquant de classe mondiale, mais il est encore jeune et peut encore s'améliorer. En termes de qualité, Lewy est encore un cran au-dessus de lui, mais Haaland a définitivement la qualité et la possibilité d'atteindre ce niveau un jour."

Boateng lui-même continue à regarder tous les matches, si le temps le permet. "Je suis toujours un grand fan du Bayern" Le joueur de 33 ans juge positivement les résultats obtenus jusqu'à présent par le Rekordmeister allemand sous la direction de Julian Nagelsmann :"La saison se déroule bien jusqu'à présent, à l'exception de l'élimination en coupe. On voit aussi l'empreinte du nouvel entraîneur. Ils continuent à jouer un football attractif et c'est un plaisir de les regarder."

Toutefois : "Au FC Bayern, il s'agit en fin de compte de gagner le plus de titres possible. Le championnat, la coupe - c'est évident. Mais aussi la Ligue des champions. Je suis donc curieux de voir comment se déroule la saison et comment l'équipe se comporte lorsqu'elle entrera dans la phase à élimination directe."

Boateng a porté le maillot du FCB pendant dix ans, a disputé 363 matches et remporté 25 titres, dont deux triplés.