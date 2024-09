Ballon d'Or 2024 : Vinicius volé ?

Atlético Madrid vs Real Madrid

Le football mondial a été secoué ces derniers jours par deux graves blessures au genou.

Dimanche, le milieu de terrain de Manchester City et de l’Espagne Rodri Hernandez s’est rompu le ligament croisé antérieur alors qu’il jouait pour le champion en titre de Premier League, et à peine une heure plus tard, Marc-André Ter Stegen a subi une déchirure complète du tendon rotulien alors qu’il était dans les buts du FC Barcelone.

L’entraîneur de Getafe, José Bordalas, a rendu hommage à ces deux joueurs lors de sa conférence de presse mardi, et a également qualifié Rodri de candidat au Ballon d’Or de cette année (via Relevo).

Rodri nouveau lauréat ?

« Avant d’analyser le match, je voulais, au nom de toute l’équipe, adresser beaucoup d’encouragements à Ter Stegen pour la grave blessure du week-end dernier. Je voulais également adresser mes félicitations à toute sa famille, aux habitants de Barcelone et lui souhaiter un bon rétablissement et qu’il continue à nous enchanter sur le terrain, ce que nous souhaitons.

« Et Rodri, un joueur spectaculaire, génial. J’espère qu’ils lui décerneront le Ballon d’Or parce que je pense qu’il le mérite. Il fait des saisons incroyables et c'est un plaisir de le voir. J'espère qu'il se rétablira rapidement. »

On s'attend à ce que Rodri ne remporte pas le prix, car des rapports indiquent que Vinicius Junior a été informé de sa réussite. Pour l'instant, le milieu de terrain espagnol ne pensera à rien d'autre qu'à sa guérison.