Balerdi veut "triompher" à l'OM

Longtemps blessé, l'Argentin voit enfin le bout du tunnel et compte bien briller avec l'OM lors de la saison 2022-2023.

Depuis la fin de la saison, les joueurs de l'Olympique de Marseille sont en vacances ou avec leur sélection nationale pour les matches internationaux. Il y a cependant une exception : Leonardo Balerdi.

L'Argentin est en phase de réathlétisation et arpente les terrains de la Commanderie (en compagnie de Konrad de la Fuente qui se remet d'une blessure au genou) et d'un préparateur physique.

Balerdi a été opéré de l'épaule en mars dernier à Milan et a manqué la fin de la saison olympienne, achevée à la deuxième place du championnat. Le défenseur argentin n'a pas vraiment manqué à l'OM puisqu'il avait perdu sa place de titulaire au profit de William Saliba et de Duje Caleta-Car.

Désormais débarrassé de ses pépins physiques, l'Argentin compte bien s'imposer à l'OM comme l'a confié un de ses proches à nos confrères de La Provence : « Il est heureux à Marseille, il adore cette ville et veut triompher à l'OM. Il doit retrouver la place qu'il a perdue à cause de sa blessure à l'épaule. Il a de l'ambition, il sait qu'il est obligé de revenir très fort. On espère qu'il montrera dès le mois d'août tout son potentiel. »

Avec le retour de Saliba à Arsenal (qui était seulement prêté par le club anglais), la mise à l'écart d'Alvaro Gonzalez (toujours sous contrat avec l'OM) et l'avenir incertain de Caleta-Car (il lui reste un an de contrat et l'OM ne voudrait pas le voir partir gratuitement), Balerdi sait qu'il aura l'opportunité de redevenir titulaire lors de la prochaine saison.

A seulement 23 ans, l'Argentin espère même briller le plus vite possible afin de retrouver également une place en équipe d'Argentine (il compte deux sélections) avec la perspective d'être convoqué pour la Mondial 2022 au Qatar.