Balerdi appelé en renfort avec l'Argentine

Le défenseur de l'OM a été appelé en renfort par Lionel Scaloni, le sélectionneur de l'Argentine.

Vendredi, Lionel Scaloni, le sélectionneur de l' , avait dévoilé sa liste des 25 joueurs retenus pour les éliminatoires de la 2022 avec des rencontres contre le et le .

Initialement non sélectionné, le défenseur de l'OM Leonardo Ballerdi a finalement été ajouté à la liste des joueurs vingt-quatre heures plus tard.

Agé de 21 ans, Leonardo Balerdi compte déjà deux sélections avec l'Albiceleste et est le quatrième joueur de convoqué dans cette liste après le Lensois Facundo Medina et les Parisiens Leandro Paredes et Angel Di Maria.

