Bale : "Utiliser ce résultat comme un tremplin"

Gareth Bale, le capitaine de la sélection galloise, pense que le nul arraché face à la Suisse peut être très bénéfique à son équipe.

Gareth Bale a exhorté le Pays de Galles à tirer profit de son match nul avec la Suisse (1-1) comme « tremplin » pour de meilleurs résultats.

Le Pays de Galles a réussi à sauver le score de parité après avoir été menée au score contre La Nati. Kieffer Moore a battu Yann Sommer à peine 15 minutes après que Breel Embolo ait ouvert le score pour La Nati.

Bale était fier de la façon dont son équipe a réagi pour créer des occasions contre l'équipe de Vladimir Petkovic et espère que lui et ses coéquipiers pourront s'améliorer lors de leurs deux prochains matches de groupe.

"Les deux équipes ont essayé de jouer, c'était un peu tendu, mais ce n'est pas un mauvais résultat et nous prenons les points positifs, a déclaré Bale au coup de sifflet final. Nous voulions gagner le match, nous avions des chances, mais eux aussi. Lorsque vous perdez 1-0 alors vous pouvez vous effondrer, mais nous avons montré beaucoup de courage et de caractère comme toujours et nous avons montré notre classe pour rebondir et marquer le but. Nous avons travaillé très dur, c'est dur dans cette chaleur, je suis fier des garçons. Après le match, nous avons dit que nous devions l'utiliser comme tremplin. Nous devons maintenant récupérer et passer au prochain match."

Le buteur gallois Moore était aussi ravi d'avoir eu un impact pour son équipe et pense que le résultat les prépare bien pour les prochaines échéances. "C'est super personnellement, nous aurions aimé gagner mais le match nul est bien pour nous mettre en bonne position, a-t-il déclaré après le match. Ce n'est jamais bon de perdre un but, mais en mettre un et voir le match se terminer sur un nul est un gros point positif pour nous".