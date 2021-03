Bale dévoile le joueur qui l'impressionne le plus

Gareth Bale a expliqué les raisons pour lesquelles il voulait revenir chez les Spurs en quittant le Real en prêt.

Gareth Bale a atteint un pic de forme récemment depuis son prêt à Tottenham, et le Gallois a clairement indiqué qu'il a quitté le Real Madrid parce qu'il voulait jouer au football plus régulièrement.

Le Gallois de 31 ans a expliqué les raisons pour lesquelles il voulait revenir chez les Spurs.

«Je pense que tout le monde sait à quel point j'aime Tottenham et quel bon moment j'ai passé ici avant de me rendre au Real Madrid», a déclaré Bale lors d'une vidéo sur le compte Twitch de Tottenham "Twottenham" .

«Je voulais jouer au football, je voulais aider l'équipe de manière et revenir à un endroit où je suis connu et aimé, et où on me montrerait cet amour, c'était une décision très facile de revenir."

«Évidemment, je connais beaucoup de gens ici, il était donc facile pour moi de m'installer; je savais que ce ne serait pas un problème.

"J'ai pu relever la tête, jouer au football et essayer de faire de mon mieux pour aider Tottenham."

Bale a joué avec de merveilleux joueurs durant sa carrière, mais qui se démarque au-dessus du reste?

"Je devrais dire Cristiano Ronaldo", a déclaré Bale.

"Je pense que pour moi, c'est Ronaldo, juste la quantité de buts qu'il a marqués et les titres que nous avons gagnés ensemble... [Il est] Sans doute l'un des meilleurs a avoir joué au football".

La montée en puissance de Gareth Bale s'est poursuivie dimanche avec une prestation exceptionnelle signée pour Tottenham contre Crystal Palace.

Prêté par le Real Madrid, la star galloise a passé une grande partie de ses cinq premiers mois au club à lutter pour faire impression sous Jose Mourinho. Cependant, il a gagné sa place dans le onze de départ et est devenu enfin le joueur influent qu'il était censé être lorsqu'il est revenu peu avant la date limite de transfert estivale.

Bale a maintenant marqué six fois lors de ses six derniers matchs, alors qu'il n'avait scoré que quatre fois lors de ses 16 premiers matchs à son retour au club.