Bale a pris une décision pour son futur

La star galloise prévoit de mettre un terme à sa carrière de joueur à l’issue du Championnat d’Europe.

L’Euro 2020 qui se profile pourrait être la toute dernière compétition de Gareth Bale. L’homme qui valait 100 millions d’euros (en 2013) pense sérieusement dire adieu au monde du football.

Le mois dernier, Gareth Bale a affirmé ne pas vouloir parler de son futur car faire part de ses intentions reviendrait à créer le « chaos ». Le Gallois songe à décision forte cet été et le quotidien espagnol Marca pense savoir laquelle. Le gaucher de 31 ans va se retirer des terrains de football une fois le championnat d’Europe des Nations, qu’il jouera avec son pays, achevé.

Le Real ne le retiendra pas

Alors qu’il lui reste un an de contrat à Madrid, où il doit retourner suite à un prêt d’un an à Tottenham, Bale a d’autres projets pour la suite. Il pense se consacrer à son autre passion, à savoir le Golfe. L’ex-joueur le plus cher du monde n’a plus la motivation pour jouer au plus haut niveau.

Cette décision de Bale n’est pas de nature à contrarier les responsables merengue. Loin s’en faut. Ces derniers seraient très heureux de pouvoir se délester d’un élément qui leur coûte 22 millions d’euros en salaire par an.

Pourtant, Carlo Ancelotti, le nouveau coach de l’équipe, a exprimé son désir de pouvoir compter sur son ancien protégé, celui avec lequel il a conquis la C1 en 2014. « Gareth n’a pas beaucoup joué en Premier League, mais il a marqué beaucoup de buts, a été très efficace lors des derniers matchs lorsqu’il a eu la chance de jouer, a-t-il confié lors de sa conférence de presse d’intronisation. Il revient, je le connais très bien, il sera motivé pour mieux jouer et faire une belle saison, sans aucun doute ».