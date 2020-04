Balcazar, icône du football mexicain et grand-père de Chicharito est décédé

Le premier membre de la famille à jouer pour la sélection, idole du Mexique et de Chivas, est décédé à l'âge de 88 ans.

La légende du football mexicain Tomas Balcazar est décédé à l'âge de 88 ans, a confirmé dimanche la fédération nationale. Balcazar était le beau-père de Javier "Chicharo" Hernandez, membre de l'équipe de la de 1986 au .

Le fils de Hernandez, l'ancien attaquant de et actuel joueur du LA Galaxy Javier "Chicharito" Hernandez est également une figure d'El Tri, ayant représenté son pays à pas moins de trois Coupes du monde - la troisième génération de la famille Hernandez-Balcazar à le faire.

Et ce week-end, la famille a été endeuillée par la nouvelle du décès de Balcazar dans sa ville natale de Guadalajara. "Les équipes nationales du Mexique pleurent la triste perte de Tomas Balcazar Gonzalez", a écrit la Fédération mexicaine de football (FMF) sur son compte Twitter.

Lamentamos el sensible fallecimiento de Don Tomás Balcázar, leyenda del fútbol mexicano.



Pronta resignación a sus familiares y amigos.

QEPD.#PasiónyOrgullo | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/ZFCHaZB5fT — Selección Nacional (@miseleccionmx) April 26, 2020

"Ex-joueur de l'équipe nationale du Mexique et légende du football mexicain. Nous nous joignons à sa famille et à ses amis dans leur deuil."

Les Chivas, géants de la MX, pour lesquels la star a joué tout au long de sa carrière, ont également utilisé le réseau social pour transmettre leur hommage, en écrivant "Le Club Deportivo Guadalajara est en deuil, l'une des plus grandes légendes du football mexicain nous a quitté. Merci pour les championnats, pour l'énorme héritage que tu as laissé dans notre histoire et surtout pour tes qualités humaines".

Balcazar a rejoint les Chivas à l'âge de 17 ans et a joué pour le club pendant plus d'une décennie, faisant plus de 300 apparitions pour l'équipe de Guadalajara. Il a fait partie de la célèbre équipe de Campeonisimo qui a dominé le football mexicain dans les années 50 et 60, remportant le titre national en 1956-57.

Après avoir pris sa retraite en 1958, il est devenu l'assistant de Javier de la Torre aux Chivas et a supervisé cette période dorée, qui a abouti à sept titres de Primera et à un total de 15 trophées en l'espace d'une décennie. Il a ensuite suivi de la Torre pendant un court passage à la tête de l'équipe nationale.

L'attaquant s'est également distingué au sein de la Tricolor en marquant contre la lors de la Coupe du monde 1954, l'un des deux seuls buts du Mexique lors de ce tournoi. Cinquante-six ans plus tard, son petit-fils ouvrait le score lors de la victoire 2-0 contre les Bleus dans le groupe A en en 2010.