Bailly veut marcher sur les pas de Drogba

Le défenseur ivoirien, Eric Bailly, a hâte revêtir le maillot de l’OM et imiter ainsi son illustre compatriote, Didier Drogba.

Le défenseur ivoirien Eric Bailly est ravi d’avoir pu s’engager avec l'Olympique de Marseille. Le défenseur central a rejoint les vice-champions de France sous forme de prêt pour une saison et avec option d'achat.

Il a déclaré ce vendredi après avoir paraphé son bail : "Pour moi, c'est une grande satisfaction d'être dans un club historique, un grand club. Cela me rend très heureux. Je pense que dans le passé nous avons eu des légendes qui sont passées, quand je parle de légendes, je parle de la maison, il y avait Didier Drogba, Abdoulaye Meïté, Baky Koné, des joueurs qui nous ont représentés dignement et pour moi c'est très important de réussir ce challenge.

Pour Bailly, c’est un rêve qui se réalise

Bailly n’a pas peur de la pression qui entoure tout nouveau venu au sein du club phocéen : « Je connais les exigences de ce club et pour moi cette pression, je la prends dans le sens positif, car pour moi relever le défi sera la première chose à faire. C'est agréable, c'est un rêve qui se réalise ».

Bailly a ensuite fait part de ses ambitions avec sa nouvelle équipe : « Vu le projet avec l'équipe et les joueurs qui arrivent, je pense que l'OM mérite de gagner des trophées, on mérite de gagner des trophées et pour moi ce challenge c'est de venir apporter le peu d'expérience que j'ai et de voir s'il y a la possibilité de gagner des trophées avec l'OM. L'OM aujourd'hui a des ambitions très importantes avec la Ligue des Champions, peut-être le championnat aussi et puis il y a aussi la Coupe de France ».

Pour finir, Bailly a aussi révélé avoir discuté avec Igor Tudor et que son discours a pesé dans sa décision : « Pour Igor Tudor, la première satisfaction c'est de le voir ici, il m'a appelé, on a beaucoup parlé avec le président et pour moi c'est très important de voir l'importance que te donne le coach. Et ça m'a déjà beaucoup motivé pour être à l'Olympique de Marseille ».