Bailly pas pressé de quitter MU

Eric Bailly a récemment vu son nom circuler du côté de l’ . Le club lombard songerait à lui pour renforcer sa défense. L’intérêt est flatteur, mais l’international ivoirien n’est pas du tout intéressé par un départ. Son objectif est de recouvrir sa place de titulaire à .

C’est l’agent du joueur, un certain Graziano Battistini, qui a fait part de cette information dans un entretien à Calciomercato : « Le garçon est dans un contexte important comme celui de United, avant d'évaluer une sortie il doit y avoir des situations absolument concrètes. L'idée de Milan a peut-être une logique, mais nous devons évaluer de nombreuses conditions, aujourd'hui nous parlons dans le vide ».

«L'expérience avec les Red Devils dépend, comme toujours, de chance, des personnes que vous rencontrez, des opportunités. S'il a les bonnes opportunités, pour moi, il peut être un joueur important pour résoudre certains problèmes de l'équipe. Si tout cela ne se produit pas, il est clair que la situation devra être évaluée, mais il est maintenant trop tôt pour dire certaines choses. Mais, le garçon est très concentré sur Manchester United», a ajouté l'agent italien.

Malgré les nombreux problèmes que son équipe a rencontre en défense, avec une charnière Lindelof-Maguire très fébrile, Ole Gunnar Solskjaer n’a que très rarement fait appel à Bailly cette saison. Toutes compétitions confondues, il ne l’a titularisé que trois fois, pour un total de temps de jeu de 277 minutes.

