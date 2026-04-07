باïern Munich brise la « malédiction du quart de siècle » face au Real Madrid

Le Bayern Munich a mis fin à une longue malédiction face au Real Madrid, après l’avoir battu sur son terrain en Ligue des champions.

Le club bavarois est reparti avec une victoire précieuse et rare chez son hôte, le Real Madrid, sur le score de 2-1, lors du match disputé ce mardi soir au stade « Santiago Bernabéu », en match aller des quarts de finale de la compétition continentale.

Le match retour décisif se jouera au stade « Allianz Arena » la semaine prochaine.

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Le Bayern Munich a ainsi signé sa première victoire sur le Real Madrid en Ligue des champions après 9 matches, au cours desquels le club merengue s’était imposé 7 fois, pour 2 nuls.

Le dernier succès de l’équipe allemande face à son homologue espagnole remontait à avril 2012, déjà sur le score de 2-1.

Le Bayern Munich a également mis fin à sa malchance au stade « Santiago Bernabéu », y décrochant sa première victoire depuis le 1er mai 2001, soit il y a 25 ans, lorsqu’il s’était imposé 1-0.