Jean-Christophe Bahebeck buteur seize mois après

Le Français Jean-Christophe Bahebeck a marqué ce dimanche dans le championnat néerlandais. Cela ne lui était plus arrivé depuis octobre 2017.

La longue traversée de désert de Jean-Christophe Bahebeck est terminée. L'attaquant français n'avait plus connu la joie d'un but marqué depuis le 14 octobre 2017 (et un match contre Heerenveen). Il y a regouté ce dimanche à l'occasion d'une rencontre de l'Eredivisie disputée avec sa formation sur le terrain de Zwolle (20e journée).

On jouait la 75e minute lorsque l'ancien attaquant du PSG a trouvé le chemin des filets adverses. Titulaire pour la deuxième fois de la saison seulement, il a exploité avec succès un service de Gustafson. Ce but a permis aux siens de revenir à 3-3, mais le bonheur de l'ancien Titi et celui de ses partenaires n'a duré que quelques minutes. Les locaux ont repris l'avantage à la marque instantanément et l'ont emporté 4-3.

PEC Zwolle 1 Utrecht 3. Bahebeck. What a finish #PECutr pic.twitter.com/mCgT5v3Q6u — Football 24/7 (@foetball247) February 3, 2019

Bahebeck (25 ans) a rallié les Pays-Bas en 2017 après un passage en Italie du côté de Pescara. En plus d'une saison et demie en terre hollandaise, il n'a scoré qu'à trois reprises. Un faible ratio, mais qui confirme les difficultés qu'il a à faire fructifier les promesses affichées avec l'équipe B du PSG. Depuis ses débuts en pro, il n'a marqué que 17 buts en un peu plus de sept ans.

Pour rappel, Bahebeck est aussi passé par Valenciennes, Saint-Etienne et Troyes. L'exercice 2012/13 à l'ESTAC reste le plus satisfaisant pour lui avec 27 apparitions effectuées et 3 buts inscrits.