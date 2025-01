Bagarre lors de Benfica - Barça, la grosse mise au point de Raphinha

Benfica vs FC Barcelone

Mardi soir, Raphinha était brillant pour le FC Barcelone avec un but victorieux dans le temps additionnel.

Le FC Barcelone a remporté une victoire improbable face à Benfica mardi soir, en marquant à la 96e minute, et en arrachant la victoire après que l'équipe locale eut vu son penalty refusé dans la même action. Raphinha a été le héros de la soirée pour le FC Barcelone – et le méchant pour Benfica.

L'attaquant brésilien était brillant pour le FC Barcelone avec un but victorieux dans le temps additionnel, et au cœur d'une bagarre qui a éclaté dans le tunnel après le match, la chaîne espagnole Movistar+ diffusant les cris des joueurs et du staff sans images.

Selon A Bola au Portugal, tel que rapporté par Sport, le président du Benfica Rui Costa était l'un des autres personnages principaux impliqués, tout comme Eric Garcia pour le FC Barcelone. Alors que les équipes descendaient dans le tunnel, les joueurs du Benfica auraient commencé à insulter les joueurs du FC Barcelone, et le délégué du match du FC Barcelone Carles Naval a dû intervenir pour séparer Raphinha et Garcia de leurs adversaires.

Costa a quitté la tribune sans dire un mot à son homologue Joan Laporta et s’est dirigé directement vers le tunnel après le match pour aller appréhender l’arbitre Danny Makkelie. Les arbitres ont dû être escortés par la sécurité jusqu’à leur vestiaire pour les éloigner de Costa, qui pourrait être sanctionné si l’incident est mentionné dans le rapport de l’UEFA.

Raphinha a également commenté l’incident après le match.

« Je suis une personne qui respecte tout le monde. Quand j’ai quitté [le terrain], il y avait des gens qui m’ont insulté. J’ai répondu aux insultes. Je sais que cela ne devrait pas se faire, mais à la fin, nous nous sommes tous mis en colère. »

« L’équipe de Benfica aurait pu se retenir. S’ils me respectent, je les respecte. C’est normal dans le football après une fin de match comme celle-ci. »

Selon Cadena Cope, la police portugaise a également été impliquée. Elle a déclaré que les policiers avaient bloqué l’entrée du vestiaire du FC Barcelone et avaient dû escorter Raphinha hors de l’incident.