Babbel exclut le Bayern de la course à la signature d'Haaland

Pour Markus Babbel, la seule destination possible pour Erling Haaland est la Premier League, et pas les champions d'Allemagne.

Le Bayern Munich ne se joindra pas à la course pour Erling Haaland parce qu'il n'a tout simplement pas les moyens de mettre en place un accord, dit Markus Babbel, alors que l'attaquant pourrait coûter jusqu'à 600 millions d'euros.

Ce chiffre comprend les frais nécessaires pour arracher le prolifique attaquant à son environnement actuel, les paiements au "super agent" Mino Raiola et le salaire lucratif qui accompagnerait un contrat à long terme.

En dépit de sa position dominante dans le football allemand, Babbel ne voit pas les dirigeants de l'Allianz Arena faire l'effort de remplacer le numéro neuf Robert Lewandowski par un autre joueur du BVB.

L'ancien défenseur du Bayern, qui s'est exprimé en association avec la plateforme de paris Euro 2020 Unikrn, a déclaré à Goal : "Le seul pays qui peut acheter Haaland à l'heure actuelle est l'Angleterre, ils ont un autre type d'argent.

"Il n'y a aucune chance que le Bayern puisse l'avoir car il faudrait dépenser entre 140 et 180 millions d'euros. Le Bayern ne peut pas le faire. L'ensemble est trop cher. Raiola, ce n'est pas l'agent le moins cher du monde, il veut aussi avoir de l'argent. Si vous payez autant d'argent, il doit être le joueur le mieux payé de l'équipe. Le tout représente 500 à 600 millions d'euros et le Bayern n'est pas en mesure de le faire pour le moment.

"Le Bayern est très heureux avec Robert Lewandowski. Haaland est un grand talent mais il y a 12 ans d'écart entre les deux et Lewandowski a plus d'expérience et est toujours à 100% de sa forme. Il connaît le club, il connaît la pression et il peut la gérer. Je ne peux pas croire que le Bayern voudrait changer Lewandowski par Haaland."

Cette saison, le Bayern remporte un neuvième titre consécutif en Bundesliga, avec Lewandowski à la tête de l'équipe, qui maintient un niveau remarquable à 32 ans.

Lors de sa dernière sortie, il a égalé le record de Gerd Müller, qui a inscrit 40 buts en une seule saison en Bundesliga, et Babbel a été impressionné par cet homme qui est désormais au même niveau qu'une autre légende du club.

L'ancien international allemand a déclaré à propos de Lewandowski : "Je n'ai jamais pensé que quelqu'un pourrait rattraper ce record incroyable de Gerd Müller. Maintenant, les deux plus grands attaquants qui ont joué pour le Bayern Munich ont 40 buts.

"Je croise vraiment les doigts [contre Augsbourg samedi] pour que Lewandowski ne marque pas. Si ces deux gars finissent sur 40-40 buts, ce serait fantastique. Je suis un romantique du football. Sans Gerd Müller, le Bayern Munich ne serait pas le club qu'il est aujourd'hui. Il a été tellement important pour ce club. Si vous avez un buteur comme lui, vous gagnez des titres.

"Maintenant, Lewandowski est un attaquant fantastique et pour moi le meilleur numéro neuf du monde. Il est un peu différent de Messi ou Ronaldo, mais pour moi, c'est le meilleur numéro neuf. Ce serait fantastique si les deux meilleurs attaquants que le Bayern ait jamais eu terminent avec 40 buts et partagent le record."

Des rumeurs de départ surprenantes ont fait surface autour de Lewandowski ces dernières semaines, mais des personnalités du Bayern ont rapidement mis un terme à ces spéculations.

On s'attend à ce qu'il fasse partie des plans de Julian Nagelsmann en 2021-22, avec un changement sur le banc de touche à Munich, alors que les rênes s'apprêtent à passer de Hansi Flick, triple vainqueur de la Coupe du monde, à l'homme très apprécié de 33 ans qui dirige actuellement le RB Leipzig.

Babbel a déclaré à propos de cette nomination : "C'est un gros travail. Il est encore jeune, il a 33 ans, mais il a commencé à entraîner quand il avait 20 ans. Il a beaucoup d'expérience pour quelqu'un de si jeune. En ce moment, il est l'un des plus grands talents d'Allemagne.

"Il travaillait pour Hoffenheim et a amené le club entier dans un espace différent. Maintenant, il est aussi à Leipzig. Il fait un travail fantastique là-bas. Il a rendu les joueurs meilleurs. Il peut aussi travailler avec de jeunes joueurs.

"C'est important maintenant pour le Bayern Munich car ils ont le même problème que beaucoup d'autres grands clubs : ils ne peuvent pas acheter deux ou trois grands noms, c'est trop cher et ils ne peuvent pas le payer. Ils ont beaucoup de bons jeunes mais personne ne travaille avec eux. Il peut le faire. Il va faire venir deux ou trois joueurs qu'il veut, mais pour le reste, il doit travailler avec les jeunes.

"Ils auront à nouveau une équipe forte l'année prochaine, mais c'est un grand changement pour le Bayern Munich. Ils ont engagé un nouvel entraîneur, Karl-Heinz Rummenigge va prendre sa retraite, Miro Klose s'en va, un autre assistant [Hermann Gerland] qui a travaillé avec le club pendant 25 ans s'en va. Il y a de grands changements dans le club et je suis impatient de voir comment il va s'en sortir. Mais il a un contrat de cinq ans, donc pour les deux premières années, il peut être tranquille."