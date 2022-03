Aymeric Laporte se félicite de son choix de carrière

Le défenseur de Manchester City Aymeric Laporte affirme qu’avoir tourné à l’équipe de France pour défendre les couleurs de l’Espagne est le meilleur choix qu’il ait pu faire.

Laporte a réussi à s'imposer comme un titulaire chez les Eastlands. Il figure aujourd’hui comme l’un des meilleurs en Europe à son poste. Mais malgré sa bonne forme à City, il n'a pas été appelé en équipe de France. Cela a conduit le Basque à changer de nationalité sportive et opter pour l’Espagne.

Se confiant à Estadio Deportivo, le joueur de 27 ans a déclaré qu’il se félicite chaque jour d’avoir opté pour la Seleccion : "Même si je n'ai pas atteint les objectifs qui sont toujours de gagner des titres, sur le plan personnel, c'est l'une des meilleures expériences de ma vie. Ils m'ont très bien accueilli et ils continuent à le faire".

"Je me sens chez moi, nous sommes une famille et je suis très fier d'en faire partie, de cette atmosphère d'équipe phénoménale. Je suis très heureux de cette expérience et d'avoir autant apprécié l'équipe nationale", a-t-il ajouté.

Mardi soir, contre l’Islande, Laporte devrait honorer sa 15e cape avec la Furia Roja.