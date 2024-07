Aymeric Laporte au Real Madrid, le transfert choquant

Mercredi, il a été pratiquement confirmé que le Real Madrid avait raté la signature de Leny Yoro.

Le défenseur de 18 ans a accepté de rejoindre Manchester United, les Blancs n'ayant pas réussi à soumettre une offre acceptable à Lille. Les dirigeants du club doivent maintenant s'atteler à identifier d'autres cibles, et l'une d'entre elles est plutôt surprenante.

Selon El Mundo (via Sport), le Real Madrid envisage de recruter Aymeric Laporte. Le joueur de 30 ans a été en grande forme avec l'Espagne lors de l'Euro 2024 et, bien qu'il joue pour Al-Nassr depuis l'été dernier, il a montré qu'il était tout à fait capable de jouer au plus haut niveau.

L'article continue ci-dessous

Laporte, qui a été associé à l'Atletico Madrid ces dernières semaines, serait une recrue relativement peu coûteuse pour le Real Madrid, et il aiderait également le club à atteindre son quota de joueurs locaux pour son inscription en Liga et en Ligue des champions. Kepa Arrizabalaga, Nacho Fernandez et Joselu Mato sont tous partis cet été, ce qui signifie qu'il y a un manque évident de joueurs espagnols dans l'équipe de Carlo Ancelotti.

Laporte arriverait également en tant que défenseur central gaucher, ce qui serait très appréciable pour le Real Madrid compte tenu de l'absence de David Alaba. L'ancien défenseur de l'Athletic Club et de Manchester City pourrait faire bien pire que d'être recruté.