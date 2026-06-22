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Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Karim Malim

Traduit par

Ayman Hussein défie Mbappé lors du match France-Irak

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É.-U.

Quand le tireur d’élite irakien croise le capitaine des Bleus

Le stade Lincoln Financial accueille ce mardi un match très attendu entre la France et l’Irak, comptant pour le groupe 9 de la Coupe du monde 2026, organisée pour la première fois de l’histoire conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Le sélectionneur Didier Deschamps a opté pour la composition suivante :

Gardien : Mike Maignan.

Défense : Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Deny.

Milieu de terrain : Michael Olise, Adrien Rabiot, Mano Koné.

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Attaque : Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Désiré Doué.

De son côté, le sélectionneur de l’équipe d’Irak, Graham Arnold, a opté pour les joueurs suivants :

Gardien : Bassel.

Défense : Hussein, Tahsin, Akam, Doski.

Milieu de terrain : Ismaël, Zidane Iqbal, Amir Al-Amari.

Attaque : Ahmed Qasim, Ayman Hussein, Ibrahim Baish.

Après leur lourde défaite 4-1 contre la Norvège lors de la première journée, les Irakiens sont sous haute pression et doivent absolument obtenir un résultat positif pour entretenir leurs espoirs de qualification.

De son côté, l’équipe de France a entamé la compétition en fanfare en dominant le Sénégal 3-1, confirmant ses ambitions de titre et sa volonté de reconquérir le trophée conquis en 2018.

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