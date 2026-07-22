La pelouse du stade de la finale de la Coupe du monde 2026 s'est transformée en un théâtre de chaos et d'affrontements au coup de sifflet final. Le protagoniste de l'une des scènes les plus controversées fut Roberto Fabián Ayala, l'adjoint de Lionel Scaloni, qui a fini par sortir de son silence pour révéler la vérité sur ce qui s'est passé avec la star espagnole Dani Olmo.

Dans son premier commentaire après l'incident, Ayala a exprimé ses profonds regrets quant à son comportement après la défaite de l'équipe d'Argentine en finale de la Coupe du monde face à l'Espagne sur le score de 1-0, assurant qu'il était prêt à présenter des excuses personnelles au joueur espagnol.

Ayala a déclaré, dans un entretien accordé à la radio Valencia Capital Radio : « Je regrette. En raison du poste que j'occupe, je ne peux pas laisser mes émotions, ni ce que je peux recevoir de la part de l'autre, changer mon humeur et dicter mes actes. C'est pourquoi je regrette. »

L'ancienne légende de Valence a refusé de dévoiler les détails de ce qui lui avait été dit sur le terrain et l'avait poussé à ce geste, tout en minimisant l'ampleur de l'incident : « Pour ma part, il faut couper court et en rester là. C'était plutôt une bousculade qu'autre chose, ce n'était pas un coup de poing comme certains essaient de le présenter. »

L'ancien défenseur, âgé de 55 ans et qui portait le maillot de Racing à ses débuts, a ajouté : « C'était une réaction à des propos qui m'ont été adressés, mais c'est terminé. Si je le rencontre, bien sûr que je lui présenterai mes excuses personnellement. »

Ayala a tenté de justifier sa présence au cœur des événements, affirmant que son intention était d'apaiser la situation et non de l'attiser. Il a expliqué : « C'est regrettable et nous devons assumer la responsabilité de nos actes sur le terrain. Lorsque le match s'est terminé, j'ai vu une bagarre au milieu du terrain, alors nous avons essayé d'aller éloigner nos joueurs et d'en finir de cette manière, parce que nous ne sommes pas comme ça. »

À propos de l'implication du milieu de terrain de Boca Juniors Leandro Paredes, également mêlé à des accrochages avec les joueurs espagnols, l'adjoint de Scaloni a déclaré franchement : « J'assume la responsabilité de ce que j'ai fait, mon intention était d'aller séparer les joueurs, c'était là ma véritable intention. »

Il a poursuivi : « Parfois, on fait face à des choses qui arrivent et les battements de cœur sont à leur maximum, et ce n'est pas une excuse. En raison de mon poste, mon comportement doit être différent quoi que j'entende. Eric García était là aussi et je lui ai simplement dit que j'étais entré pour séparer et féliciter, rien de plus. »

Les déclarations d'Ayala interviennent au moment où la Fédération internationale de football (FIFA) a annoncé ces dernières heures l'ouverture d'une enquête disciplinaire complète et la désignation d'un enquêteur spécial pour examiner tous les incidents survenus après la finale du Mondial 2026, lesquels ne se sont pas limités à l'affaire Ayala-Olmo, mais ont également inclus un autre coup de poing porté par Nahuel Molina à son coéquipier Rodri au début des célébrations du titre par l'équipe d'Espagne.