Avertissement à l’Ajax : « Mika Godts ne sera plus le même joueur si… »

Hedwiges Maduro s’exprime sur Ajax Showtime au sujet de la situation actuelle de l’Ajax. L’ancien milieu de terrain du club d’Amsterdam s’interroge sur une éventuelle vente de Mika Godts, en raison de l’absence de revenus issus de la Ligue des champions.

« Il faudra alors trouver un bon remplaçant », espère Maduro, qui souhaite que l’Ajax gère au mieux un éventuel départ du jeune Belge. « Il a réalisé une saison exceptionnelle et a évolué dans un système qui lui convenait à merveille. »

Il anticipe même un scénario avec l’arrivée d’un nouveau coach : « Si celui-ci lui demande de jouer exclusivement sur l’aile, comme le souhaitait Farioli, il ne sera plus aussi efficace. »

Sa valeur pourrait alors baisser, car il marquerait et servirait moins. Si l’Ajax reçoit une offre importante, il faut y réfléchir », analyse Maduro, conscient que Godts peut rapporter des dizaines de millions.

Pour Maduro, Godts est aujourd’hui l’un des joueurs les plus influents de l’effectif ajacide : « Il est rapide et sait dribbler. Dans le football moderne, ce profil d’ailier est précieux. L’Eredivisie actuelle regorge de purs courses, mais peu de joueurs capables de faire la différence balle au pied. »

L’ancien milieu de terrain pointe toutefois un axe d’amélioration : le plan physique. « Il n’a que vingt ans et doit continuer à s’investir. Doué, qui a le même âge, montre comment tenir le rythme aller-retour ; c’est ce que Godts doit viser. »

Le joueur figure sur les radars de Manchester United, bien qu’aucune offre ne soit encore parvenue d’Angleterre. Transfermarkt évalue l’ailier, sous contrat avec l’Ajax jusqu’en milieu d’année 2029, à 35 millions d’euros.