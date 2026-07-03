Avec un record historique, Mbappé éclipse Yarmal lors de sa première Coupe du monde

Malgré ses performances éclatantes avec l’Espagne lors de la Coupe du monde 2026, Lamine Yamal n’a pas encore égalé l’impact de Kylian Mbappé lors de son premier Mondial, il y a huit ans.

Huit ans plus tôt, lors de son premier Mondial, Mbappé avait guidé les Bleus vers le titre grâce à des performances étincelantes couronnées par le prix du meilleur jeune.

Selon Opta, Yamal est seulement le troisième adolescent depuis 1966 à réussir au moins 30 dribbles lors d’une même édition de la Coupe du monde, un total susceptible de s’alourdir.

Le record absolu est toutefois toujours détenu par Kylian Mbappé : lors du Mondial 2018, l’attaquant français avait réussi 50 dribbles, soit le total le plus élevé jamais enregistré par un adolescent lors d’une même édition depuis que cette statistique existe.

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L’Allemand Jamal Musiala pointe à la deuxième place avec 32 dribbles réussis lors de son Mondial 2022, tandis que Yamal se contente pour l’instant de la troisième place malgré ses performances éclatantes avec « La Roja » pour ses débuts sur la scène mondiale.

Il est frappant de constater que Mbappé a accompli cet exploit à 19 ans, soit seulement un an de plus que Yamal, après avoir guidé la France vers le titre mondial, tandis que la pépite espagnole dispute son premier tournoi majeur à tout juste 18 ans.

Même si Yamal dispose encore de marges de progression pour battre de nombreux records, la performance réalisée par Mbappé lors de son premier Mondial demeure la référence pour tout jeune talent. Le Français a ainsi démontré qu’il n’était pas seulement un espoir prometteur, mais un véritable phénomène capable de s’imposer d’emblée sur la plus grande scène mondiale.