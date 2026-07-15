Avec un contrat de 150 millions d’euros, Mbappé tient sa célèbre promesse

L’équipe de France a été éliminée en demi-finale de la Coupe du monde 2026 après sa défaite 2-0 contre l’Espagne. Les espoirs de Kylian Mbappé de mener les « Bleus » en finale pour la deuxième fois consécutive, et la troisième fois lors des trois dernières éditions, se sont ainsi envolés.

Pour Mbappé, cette élimination n’a pas été une simple défaite sportive : elle a remis sur le devant de la scène l’un de ses moments les plus célèbres, après la défaite en finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar aux tirs au but contre l’Argentine, lorsqu’il avait publié sur ses comptes de réseaux sociaux une photo de lui tenant le Soulier d’or du meilleur buteur du tournoi, avec la Coupe du monde en arrière-plan, accompagnée d’un seul mot : « On reviendra. »

Le post, devenu viral avec plus de 150 millions de vues, a été interprété comme une promesse de retrouver la finale et de prendre sa revanche sur l’Argentine.



Quatre ans plus tard, il a bien conduit les Bleus jusqu’en demi-finale, mais il n’a pas pu tenir pleinement sa promesse : l’Espagne a stoppé net l’aventure des champions du monde en titre, privant la France d’une place en finale pour la première fois depuis 2014.

Mbappé a certes brillé individuellement, terminant meilleur buteur du tournoi avec huit réalisations, mais il n’a pas pu inverser la tendance face à une sélection espagnole dominatrice, qui a validé son billet pour la finale sur le score de 2-0.

Ainsi, le tweet qui avait inspiré les supporters français après la défaite en finale de 2022 est devenu un souvenir douloureux, le parcours de la France dans l’édition 2026 s’étant achevé avant même d’atteindre la rencontre à laquelle Mbappé avait promis de revenir.

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