L'Argentin Lionel Messi poursuit son parcours historique en Coupe du monde. Juste avant le coup d'envoi de la finale 2026 contre l'Espagne, il a déjà battu un nouveau record.

Le capitaine des « Tango » s’apprête à mener les siens dans l’espoir de conserver le titre suprême pour la deuxième fois consécutive, après avoir guidé l’Albiceleste vers le sacre lors de la précédente édition.

Selon le site britannique « Squawka », spécialisé dans les statistiques footballistiques, Messi devient ainsi le joueur le plus âgé de l’histoire à disputer une finale de Coupe du monde, après avoir été aligné d’entrée par son sélectionneur Lionel Scaloni.

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Selon le site, l’Argentin a atteint ce cap à 39 ans et 25 jours, preuve de sa longévité exceptionnelle au plus haut niveau. Décisif tout au long de la compétition, il reste l’élément clé de l’Albiceleste et vise un deuxième sacre consécutif.

Il dispute ainsi sa deuxième finale consécutive avec l’objectif d’ajouter un nouveau titre mondial à un palmarès déjà légendaire, peut-être lors de son ultime sortie sur la plus grande scène du football.