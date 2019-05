Avec Boubakary Soumaré, l'avenir du milieu lillois est assuré

Auteur de son premier but en Ligue 1, le jeune milieu lillois a livré une prestation de très haut niveau, présage d'un bel avenir pour le LOSC.

Il fêtait sa troisième titularisation de la saison et avait une lourde responsabilité sur les épaules. En l'absence de Thiago Mendes, Boubakary Soumaré (20 ans) devait faire mentir les statistiques : depuis l'arrivée de son coéquipier brésilien dans le Nord, jamais le LOSC n'avait réussi à s'imposer. Mais au delà du résultat - qui pouvait quasiment assurer la deuxième place à son équipe en cas de victoire - Boubakary Soumaré avait surtout pour mission de tenir l'équilibre des siens tout en assurant une relance sur laquelle repose une grande partie du plan de jeu rodé des Lillois. Avec un abattage monstre dans l'entrejeu, des qualités physiques de percussion, une certaine aisance avec le ballon et un but en prime, le jeune milieu a prouvé qu'il avait bien les épaules.

Sa prolongation de contrat est un enjeu majeur

Son premier but en , d'une subtile touche pour glisser le ballon sous la barre d'Anthony Lopes (68e), restera bien évidemment son principal fait d'arme de la rencontre. Il n'aura pourtant pas été le seul. S'il fallait jeter un coup d'oeil à la feuille de statistiques de la rencontre pour s'en convaincre, on y verrait que Boubakary Soumaré a été présent dans tous les secteurs : dans le volume de jeu (53 ballons, 10 duels), à la baguette (22 passes dans le camp adverse, plus haut total de son équipe) et à la finition avec 3 dernières passes avant une nette occasion.

Sans les chiffres, la prestation de l'ancien parisien a aussi fière allure : grâce à une imposante présence physique, il a dominé l'entrejeu où ses prises de balle et ses qualités à la récupérations sont apparues avec clarté. Il y a donc dans le profil du joueur plusieurs cases cochées qui répondent parfaitement à ce que l'équipe de Christophe Galtier souhaite produire. La dimension physique d'un milieu prêt pour les combats de la et une justesse dans l'utilisation du ballon qui lui permet de faire la différence par ses projections ou par la passe pour lancer les attaquants.

Sera-t-il amené à se montrer encore en fin de saison ? L'hypothèse n'est pas à exclure tant ses prestations sont en adéquation avec ce que le LOSC propose depuis des mois. Quoi qu'il en soit, Boubakary Soumaré fait bien partie de la future colonne vertébrale de cette équipe qui verra certainement partir Thiago Mendes pendant l'été. Recruté à l'été 2017 en provenance de l'académie du PSG, l'ancien titi a fait du chemin et semble arriver à maturité. Tout l'enjeu résidera donc dans la capacité des dirigeants lillois à lui faire entendre qu'il se trouve pile au centre de leur projet. Car à un an du terme de son contrat, la prolongation de Soumaré sera bien l'un des gros enjeux des prochaines semaines. Et s'il apparaît clairement qu'il représente l'avenir lillois, d'autres clubs européens, qui ont depuis longtemps identifié son profil, pourraient également y voir une belle opportunité.