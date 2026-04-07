Avant son périple asiatique… Al-Ahli Jeddah retrouve son plus solide rempart

Le club Al-Ahli de Djeddah a retrouvé son meilleur effectif avant d'entamer la campagne de défense de son titre dans la Ligue des champions de l'Asie.

Al-Ahli entamera son parcours dans les éliminatoires de la Ligue des champions de l'Asie lundi prochain, lorsqu'il affrontera le club qatari Al-Duhail au stade Al-Inmaa de Djeddah, en huitièmes de finale.

Le journal saoudien « Al-Riyadiah » a indiqué que le Brésilien Roger Ibanez, défenseur d'Al-Ahli, a subi des examens médicaux afin d'évaluer la gravité de la blessure qu'il a subie lors de la victoire 3-0 contre Damac, samedi dernier, lors de la 27e journée du championnat Roshen.

Le défenseur brésilien a quitté le match contre Dhamkà la 52e minute, où Mohamed Suleiman Bakr l'a remplacé, après avoir subi une blessure au muscle ischio-jambier.

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Le journal a confirmé que les examens médicaux subis par Ibanez ont révélé l'absence de déchirure au muscle ischio-jambier, ce qui lui permettra d'être prêt pour les prochains matchs, à commencer par celui contre Al-Fayha dans le championnat Roshen saoudien.

Al-Ahli se rendra chez Al-Fayha, demain mercredi, au stade de la ville de Majmaah, pour un match avancé de la 29e journée du championnat Roshen.

Al-Ahli occupe la troisième place du championnat Roshen avec 65 points, à 5 points du leader Al-Nassr et derrière Al-Hilal, deuxième au classement, à la différence de buts.

Ibanez est considéré comme le pilier de la défense d'Al-Ahli. Il a disputé 37 matchs cette saison toutes compétitions confondues, au cours desquels il a inscrit 3 buts et en a délivré autant.